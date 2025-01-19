Все реестры Минюста отправили на «технические работы»: какие услуги в «Дія» временно недоступны — Finance.ua

Все реестры Минюста отправили на «технические работы»: какие услуги в «Дія» временно недоступны Сегодня 09:55

Все реестры Минюста отправили на «технические работы»: какие услуги в «Дія» временно недоступны

В приложении и на портале Дія временно не будут работать услуги, связанные с реестрами ГП Национальные информационные системы.

Ограничения будут действовать до 8:00 20 января. В настоящее время в приложении и на портале «Дія» некоторые услуги не будут работать. Причина — проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, проводимой НАИС.

Как сообщили в компании, не будут работать Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении «Дія», а именно:

Регистрация ФЛП, Дія. QR

Бронирование работников

Актовые записи

Зимняя поддержка (дети)

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

Помощь при усыновлении ребенка

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу

Актовые записи об изменении имени

Актовые записи о рождении

Актовые записи о браке

Актовые записи о разводе

Свидетельства о рождении

Выписка о месте жительства ребенка

Заявление о субсидии

«Только что все заработает в обычном режиме — „Дія“ моментально сообщит в соцсетях», — говорится в сообщении НАИС.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.