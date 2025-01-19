Все реестры Минюста отправили на «технические работы»: какие услуги в «Дія» временно недоступны — Finance.ua
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Все реестры Минюста отправили на «технические работы»: какие услуги в «Дія» временно недоступны

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Все реестры Минюста отправили на «технические работы»: какие услуги в «Дія» временно недоступны
Все реестры Минюста отправили на «технические работы»: какие услуги в «Дія» временно недоступны
В приложении и на портале Дія временно не будут работать услуги, связанные с реестрами ГП Национальные информационные системы.
Ограничения будут действовать до 8:00 20 января. В настоящее время в приложении и на портале «Дія» некоторые услуги не будут работать. Причина — проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, проводимой НАИС.
Как сообщили в компании, не будут работать Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении «Дія», а именно:
  • Регистрация ФЛП, Дія. QR
  • Бронирование работников
  • Актовые записи
  • Зимняя поддержка (дети)
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
  • Помощь при усыновлении ребенка
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
  • Актовые записи об изменении имени
  • Актовые записи о рождении
  • Актовые записи о браке
  • Актовые записи о разводе
  • Свидетельства о рождении
  • Выписка о месте жительства ребенка
  • Заявление о субсидии
«Только что все заработает в обычном режиме — „Дія“ моментально сообщит в соцсетях», — говорится в сообщении НАИС.
По материалам:
Діло
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