Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты — стипендии, — Гришина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты — стипендии, — Гришина

Сегодня 04:18Личные финансы
51
Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты — стипендии, — ГришинаВсе преподаватели будут получать зарплаты, а студенты — стипендии, — Гришина, www.freepik.com
Все научно-педагогические работники, которые находятся на связи и проводят обучение в условиях военного положения, получат зарплату. А студентам в это время будут выплачиваться стипендии.
Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, комментируя итоги онлайн-встречи с главой Комитета, представителями МОН и Союза ректоров.
По ее словам, большинство ректоров находятся на рабочих местах, они контролируют работу и держат оборону.
Юлия Гришина сообщила, что ряд высших учебных заведений, расположенных не в зоне боевых действий, начинают дистанционное обучение уже с понедельника, 14 марта.
Кроме того, ректоры поддержали законопроект об отмене ВНО, ГИА в этом году. Аккредитация будет проведена бесплатно и без привычных процедур.
Добавим, что в результате войны в Украине в МОН нарабатывают механизм разовой отмены вступления по ВЗНО и ЕВЭ в 2022 году. Там подчеркнули, что никаких экзаменов для поступления в университет не будет. МОН уже подало соответствующий законопроект в Верховную Раду, его рассмотрят в ближайшее время.
По материалам: Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.