Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты — стипендии, — Гришина, www.freepik.com
Все научно-педагогические работники, которые находятся на связи и проводят обучение в условиях военного положения, получат зарплату. А студентам в это время будут выплачиваться стипендии.
Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, комментируя итоги онлайн-встречи с главой Комитета, представителями МОН и Союза ректоров.
По ее словам, большинство ректоров находятся на рабочих местах, они контролируют работу и держат оборону.
Юлия Гришина сообщила, что ряд высших учебных заведений, расположенных не в зоне боевых действий, начинают дистанционное обучение уже с понедельника, 14 марта.
Кроме того, ректоры поддержали законопроект об отмене ВНО, ГИА в этом году. Аккредитация будет проведена бесплатно и без привычных процедур.
Добавим, что в результате войны в Украине в МОН нарабатывают механизм разовой отмены вступления по ВЗНО и ЕВЭ в 2022 году. Там подчеркнули, что никаких экзаменов для поступления в университет не будет. МОН уже подало соответствующий законопроект в Верховную Раду, его рассмотрят в ближайшее время.