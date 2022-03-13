Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты — стипендии, — Гришина

Сегодня 04:18 — Личные финансы

Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты — стипендии, — Гришина, www.freepik.com

Все научно-педагогические работники, которые находятся на связи и проводят обучение в условиях военного положения, получат зарплату. А студентам в это время будут выплачиваться стипендии.

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, комментируя итоги онлайн-встречи с главой Комитета, представителями МОН и Союза ректоров.

По ее словам, большинство ректоров находятся на рабочих местах, они контролируют работу и держат оборону.

Юлия Гришина сообщила, что ряд высших учебных заведений, расположенных не в зоне боевых действий, начинают дистанционное обучение уже с понедельника, 14 марта.

Кроме того, ректоры поддержали законопроект об отмене ВНО, ГИА в этом году. Аккредитация будет проведена бесплатно и без привычных процедур.

Добавим, что в результате войны в Украине в МОН нарабатывают механизм разовой отмены вступления по ВЗНО и ЕВЭ в 2022 году. Там подчеркнули, что никаких экзаменов для поступления в университет не будет. МОН уже подало соответствующий законопроект в Верховную Раду, его рассмотрят в ближайшее время.

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