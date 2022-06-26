Все новые модели Audi с 2026 года будут электромобилями — Finance.ua
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Все новые модели Audi с 2026 года будут электромобилями

Технологии&Авто
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Все новые модели Audi с 2026 года будут электромобилями
Все новые модели Audi с 2026 года будут электромобилями
Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, неоднократно заявляла, что уже сейчас зарабатывает с каждого проданного электромобиля больше, чем с автомобиля, оснащенного двигателем внутреннего сгорания. Глава марки признался в интервью изданию Wirtschaftwoche, что с 2026 года все новые модели Audi будут исключительно электромобилями.
Иными словами, Audi продолжит выпуск ДВС только для автомобилей существующих модельных серий, а все новинки с 2026 года будут оснащаться только тяговыми электродвигателями.
Эксперты говорят, что для премиального ценового сегмента такой шаг хоть и кажется смелым, не первый в своем роде — марка Cadillac, входящая в состав General Motors, ранее уже заявила о намерениях прекратить разработку новых моделей легковых машин с двигателями внутреннего сгорания.
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При этом очевидно, что в более доступных ценовых нишах на фоне растущих цен на материалы для тяговых аккумуляторов подобные шаги для большинства автопроизводителей пока преждевременны.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания, как руководство Audi заявляло ранее, компания прекратит к 2033 году. По сути, как добавил Маркус Дюсманн (Markus Duesmann), даже если в Евросоюзе продажи новых машин с ДВС будут запрещены до 2035 года, Audi к этому будет готов заранее. Власти Германии, напомним, ранее выступили против запрета на продажу новых машин с ДВС в указанные сроки, а потому наверняка могут настаивать на смещении этого рубежа на более поздний срок.
По материалам:
Ampercar
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