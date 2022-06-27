Все модели iPhone 15 получат обновленный дизайн передней панели — Finance.ua

Все модели iPhone 15 получат обновленный дизайн передней панели Сегодня 03:34 — Технологии&Авто

Компания Apple еще не представила iPhone 14, а отраслевые инсайдеры уже открыли дизайн смартфонов серии iPhone 15.

Ведущая консалтинговая компания Omdia поделилась информацией о том, что все смартфоны серии iPhone 15 избавятся от челки и получат дисплеи с двумя вырезами под селфи-камеру и сканер Face ID.

Ожидается, что новый дизайн дебютирует уже в этом году, но только в моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а уже через год без челки останутся и обычные смартфоны бренда.

Кроме того, аналитики Omdia считают, что Apple представит первый iPhone с подэкранной камерой и сканером Face ID в 2024 году.

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itechua По материалам:

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