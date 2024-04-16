Все и немного больше об инвестициях. Чего ждать от Invest Talk Summit 2024 — Finance.ua

Все и немного больше об инвестициях. Чего ждать от Invest Talk Summit 2024 Сегодня 12:58

Все и немного больше об инвестициях. Чего ждать от Invest Talk Summit 2024

Уже в мае украинские инвесторы получат отличную возможность углубить свои знания об инвестировании. Конференция Invest Talk Summit 2024 призвана собрать в одном месте как спикеров-специалистов в этой сфере, так и тех, кто рассматривает различные возможности для вложения своих сбережений.

В продаже уже доступны билеты «Ранняя пташка». Их можно приобрести с 15.04 по 21.04.2024 включительно по привлекательным ценам: Мероприятие пройдет 18 мая в Киеве, Гольф Центр Оболонь. Но подумать о том, чтобы обеспечить себе место на конференции, нужно уже сейчас.

1500 грн на офлайн-участие;

1000 грн на онлайн-участие.

Участники получат доступ к посещению саммита, участию в розыгрыше призов, видеозаписи и презентациям конференции, а владельцы офлайн-билетов — еще кофе, чай non stop и нетворкинг за бокалом вина.

Кому стоит посетить Invest Talk Summit

Однозначно мероприятие станет находкой для начинающих инвесторов, но и опытные инвесторы найдут для себя много полезного. На конференции выступят более 25 спикеров — профессионалов в сфере инвестиций, а участники смогут задать им свои вопросы и присоединиться к горячим дискуссиям.

Какие будут темы этих дискуссий? Они будут касаться прогнозов и тенденций на 2024 год, детального рассмотрения действительно работающих инвестиционных кейсов, прогнозов относительно инвестиционного климата и многое другое. Участники смогут получить действенные советы по выбору инвестиционных решений, приобщиться к детальному рассмотрению действенных в Украине и мире инвестиционных инструментов, а также расширить круг партнеров для инвестпроектов.

Если ищете только эффективные стратегии и инструменты, то мероприятие точно для вас. Не упустите шанс получить полезные знания и присоединиться к сообществу, которое знает все и даже немного больше об инвестиционных возможностях в 2024 году!

Больше деталей и билеты — по ссылке.

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