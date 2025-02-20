Все добровольцы до 25 лет могут получить миллион, но есть условия, — Минобороны Украины Сегодня 16:33 — Личные финансы

Молодые военные до 25 лет, которые уже служат в ВСУ, могут получить миллион гривен как и участники программы « Контракт 18−24 », однако есть определенные условия, сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что контракты для указанной возрастной категории добровольные, а для того, чтобы в армию шли мотивированные граждане, были предложены определенные преференции.

«Финансовый пакет — это единовременное денежное пособие в размере один миллион гривен, которое выплачивается тремя частями. Первая часть — 200 тысяч гривен — сразу после заключения контракта. Эта стартовая поддержка позволяет добровольцам начать службу. Вторая — 300 тысяч гривен — это выплаты в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой подготовки. И третья часть — 500 тысяч гривен — в день исключения из списков личного состава воинской части по завершении контракта», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, подчеркнули там, есть еще отдельная зарплата военнослужащего, которая идет отдельно. То есть добровольцы будут получать ежемесячно до 120 тысяч гривен.

«Это, соответственно, денежное довольствие, дополнительное денежное довольствие, которое дополняется боевыми выплатами и зависит от условий выполнения задач», — подчеркнули в ведомстве.

Выплаты в 1 миллион гривен, отмечается, предусмотрены и тем военнослужащим рядового, старшинского и сержантского состава, которые присоединились к ВСУ до 25 лет еще до вступления соответствующего постановления правительства в силу.

Для этой категории военнослужащих основаниями вознаграждения является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

В Минобороны добавили, что награда также выплачивается и в случае невыполнения условия шестимесячного участия в боевых действиях из-за ранения или пребывания в плену.

«Это справедливо, ведь многие пошли защищать родину раньше, до появления этих контрактов», — пояснили в пресс-службе.

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