Все деньги «Большой стройки» перенаправлены на другие статьи расходов — Finance.ua

Все деньги «Большой стройки» перенаправлены на другие статьи расходов
Сегодня 10:30 — Казна и Политика
Все деньги, которые были запланированы для программы «Большая стройка» на этот год с началом войны были перемещены на другие статьи расходов, в первую очередь на потребности Минобороны.
Об этом заявил координатор программы Юрий Голик.
«Все деньги, которые были запланированы на этот год, с началом войны были перемещены на другие статьи расходов, в первую очередь на потребности Минобороны», — сказал Голик.
О какой именно сумме идет речь, он не уточнил.
Голик также добавил, что сейчас реализуются отдельные программы по восстановлению деоккупированных территорий, в частности, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Справка Finance.ua:
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- общие расходы госбюджета на строительство дорог за 2021 год составили 132 млрд грн — это почти втрое больше, чем планировалось в начале года во время принятия бюджета-2021;
- на 2022 год на строительство дорог и мостов в рамках программы «Большая стройка» предусматривали 140 млрд грн расходов.