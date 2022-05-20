Все деньги «Большой стройки» перенаправлены на другие статьи расходов — Finance.ua
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Все деньги «Большой стройки» перенаправлены на другие статьи расходов

Сегодня 10:30Казна и Политика
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Все деньги, которые были запланированы для программы «Большая стройка» на этот год с началом войны были перемещены на другие статьи расходов, в первую очередь на потребности Минобороны.
Об этом заявил координатор программы Юрий Голик.
«Все деньги, которые были запланированы на этот год, с началом войны были перемещены на другие статьи расходов, в первую очередь на потребности Минобороны», — сказал Голик.
О какой именно сумме идет речь, он не уточнил.
Голик также добавил, что сейчас реализуются отдельные программы по восстановлению деоккупированных территорий, в частности, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Справка Finance.ua:

  • общие расходы госбюджета на строительство дорог за 2021 год составили 132 млрд грн — это почти втрое больше, чем планировалось в начале года во время принятия бюджета-2021;
  • на 2022 год на строительство дорог и мостов в рамках программы «Большая стройка» предусматривали 140 млрд грн расходов.
По материалам: Економічна Правда
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