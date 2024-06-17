Все больше немцев «залезают» в долги: почему так — Finance.ua

Все больше немцев «залезают» в долги: почему так Сегодня 18:30 — Личные финансы

Все больше граждан Германии имеют долги. Такое мнение высказал Роман Шлаг, консультант по долгам.

Об этом пишет bloomberg

«Все больше и больше людей страдают от задолженности. Они раньше не являлись клиентами таких консультационных центров. Эти люди с гарантированной работой, самозанятые лица или даже люди, являющиеся владельцами собственного жилья», — сказал эксперт.

Причина ухудшения кроется в пандемии и нападении путина на Украину. Первая подорвала финансы многих работников, тогда как из-за второй Германия перестала быть двигателем роста Европы. Поставки российских энергоносителей, на которые она полагалась, были приостановлены, а стоимость альтернатив стремительно возросла.

Несмотря на то, что рецессии почти удалось избежать, прогнозируется, что производство увеличится ненамного в 2024 году, поскольку доходы потребителей будут продолжать догонять резкий рост цен на товары повседневного спроса.

По данным Creditreform, в прошлом году около 5,65 миллиона человек были классифицированы как с чрезмерной задолженностью. Взыскатель считает, что это первое повышение с 2019 с поправкой на статистические последствия последних законодательных изменений.

Опрос более 600 агентств по консультированию долгов, опубликованный на этой неделе, также показал, что более половины наблюдают рост спроса по сравнению с годом ранее. Последние официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в феврале количество неплатежеспособных компаний выросло на 12% по сравнению с прошлым годом.

Например, в Австрии ассоциация долговых консультантов заявила, что стремление начать пользоваться услугами в прошлом году выросло на 17%, достигнув самого высокого уровня с 2011 года. Возглавляющий группу Клеменс Миттерленер сказал, что есть доказательства дальнейшего роста в 2024 году.

Причины также изменчивы. Хотя до недавнего времени расходы на проживание почти не играли никакой роли, в 2023 году их упомянули 12% новых клиентов по сравнению с 5% годом ранее.

Усугубляет ситуацию (особенно для молодых потребителей) распространение вариантов «купи сейчас, заплати позже», которые позволяют людям оплачивать онлайн-покупки в рассрочку.

Многие самозанятые лица, потерявшие свои доходы, когда поразил Covid, теперь должны вернуть часть государственной помощи, выделенной в то время. А некоторые работавшие полный рабочий день увидели, что их рабочие места сохранены, но их рабочие часы сокращены — зарплата сокращена на 40%.

Подобная динамика наблюдается в корпоративном секторе, где банкротства достигли рекорда в апреле.

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