Все АЭС в Украине снизили мощности в качестве меры предохранения от обстрелов — МАГАТЭ Сегодня 10:13 — Энергетика

Три действующих атомных электростанции Украины утром четверга снизили производство электроэнергии после последних атак на энергетическую инфраструктуру, еще больше усиливших угрозу ядерной безопасности страны.

Об этом заявил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

«Во второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предохранения во время широкомасштабных военных действий в стране», — отметил Гросси.

По его словам, две команды МАГАТЭ , работающие в Украине, были вынуждены прятаться в укрытиях во время воздушных тревог.

В общей сложности все девять реакторов на атомных станциях снизили мощность. Один реактор, на Ровенской АЭС, отключен от сети.

Все атомные станции получают внешнее питание, хотя Хмельницкая АЭС потеряла связь с двумя линиями электропередач, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ.

«Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что является большим риском для ядерной безопасности, — сказал Гросси. — Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию в районах, где расположены основные мощности ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят».

Отмечается, что сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало, но удары еще раз повлияли на работу электроподстанций, используемых АЭС для передачи и получения электроэнергии.

Эти подстанции были повреждены при предыдущих обстрелах, в том числе в августе.

Команды МАГАТЭ посетили семь подстанций, расположенных за пределами АЭС по всей Украине, в сентябре и октябре для оценки ситуации после августовских обстрелов и, обнаружив значительные повреждения, пришли к выводу, что способность энергосистемы обеспечивать надежное электроснабжение украинских АЭС за пределами площадки значительно снизилась.

По словам руководителя МАГАТЭ, агентство продолжит оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

Укрінформ По материалам:

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