Временная защита в Польше: почему украинцы по ошибке теряют статус UKR — Finance.ua

Временная защита в Польше: почему украинцы по ошибке теряют статус UKR Сегодня 08:32 — Личные финансы

Временная защита в Польше: почему украинцы по ошибке теряют статус UKR

Украинские беженцы, проживающие в Польше, в последнее время по ошибке теряют статус UKR, несмотря на то, что соблюдают все правила, установленные польскими властями. Рассказываем, в чем причина, и планируют ли поляки исправлять ситуацию.

офис омбудсмена Польши часто поступают жалобы от граждан Украины по поводу безосновательной потери статуса UKR. Как рассказывают беженцы, после пересечения границы они вернулись в Польшу за установленные 30 дней, но все равно теряли право на выплаты.

Были также случаи, что статус UKR украинцам аннулировали, несмотря на то, что человек постоянно находился в Польше.

Почему украинцы безосновательно теряют статус UKR

Одна из самых распространенных проблем состоит в том, что пограничная служба регистрирует дату выезда граждан Украины из Польши, а дату возвращения — нет.

Статус UKR может быть восстановлен, если человек подтвердит, что его пребывание за границей длилось менее 30 дней. Однако сотрудники пограничной службы часто не ставят печати в паспортах граждан Украины, имеющих электронный документ diia.pl. Так что трудно доказать, что они не покидали Польшу более чем на 30 дней.

Еще одной проблемой является переназначение статуса UKR, когда он должен быть восстановлен. В результате иностранец снова получает статус, но уже в день подачи заявления и поэтому сталкивается с проблемой получения льгот за тот период, во время которого он не имел статуса, так как он был аннулирован ошибочно.

Читайте также Аренда квартир в Польше для украинцев: на что стоит обратить внимание

В Польше также обращают внимание, что пограничники задерживают внесение в базу данных информацию о пересечении границы гражданами Украины. Есть случаи, когда дата выезда вносится в базу через несколько месяцев, так что человек может уже давно вернуться в Польшу, уложившись в 30 дней, продолжать получать здесь соцпомощь и вдруг узнает потерю статуса UKR, а ZUS начинает требовать вернуть средства обратно.

Мы советуем украинским беженцам во время пересечения польской границы настаивать на том, чтобы пограничники фиксировали дату вашего выезда и въезда в страну.

Планирует ли Польша решать эту проблему

В Офисе польского омбудсмена отмечают, что лишение статуса UKR в результате ошибочного признания того, что гражданин Украины покинул Польшу на срок более 30 дней, влияет на утрату права на получение медицинской денежной, безналичной и социальной помощи — а это, в свою очередь, имеет очень серьезные последствия для беженцев из Украины.

На фоне накопившихся проблем со статусом UKR официальное обращение было направлено уполномоченному правительством Польши по вопросам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру с просьбой вмешаться в ситуацию и навести порядок. Его просят внести необходимые изменения в нормативные акты с целью стандартизации практики восстановления статуса UKR.

Найти работу в Украине и Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться плюшками Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.