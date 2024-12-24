Времена «100 кандидатов на вакансию» прошли. Что происходит на украинском IT-рынке труда — Finance.ua

Времена «100 кандидатов на вакансию» прошли. Что происходит на украинском IT-рынке труда Сегодня 10:10 — Личные финансы

Времена «100 кандидатов на вакансию» прошли. Что происходит на украинском IT-рынке труда

За последние 12 месяцев (с ноября 2023 по ноябрь 2024 года) в украинском IT существенно сократилось количество откликов на одну вакансию.

По данным Djinni, если в ноябре прошлого года каждая опубликованная вакансия в среднем получала 24 отклика от желающих найти работу, то в прошлом месяце таких откликов было всего 16.

QA — уже не самая конкурентная категория. Если год назад на вакансию в сфере тестирования программного обеспечения приходилось более 100 откликов, то сейчас всего 45.

Теперешние лидеры — фронтендеры. На одну вакансию для специалиста по JavaScript откликается в среднем чуть больше 50 кандидатов.

На третьем месте оказались дизайнеры (30 откликов на вакансию). Почти столько же у Java-разработчиков, поднявшихся с шестого на четвертое место. В этой категории откликов тоже стало меньше года, но не так ощутимо, как в других специализациях.

Если же IT-компания ищет Python-разработчика, то в зависимости от опыта ее рекрутеры могут рассчитать проявленный интерес к опубликованной вакансии среди 22−23 кандидатов.

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Единственная из больших категорий, где в конце 2024 года наблюдается больше откликов, чем в прошлом году — это DevOps. Тогда их было в среднем 9 откликов за месяц, сейчас — 12.

Что касается вакансий, на которые откликается меньше всего претендентов, то в этот список входят: Sales, Data Science, Data Analyst, Lead Generation и Business Analyst. Вакансиями по этим направлениям интересуются в среднем всего 10 потенциальных кандидатов.

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