Вред, причиненный окружающей среде в результате войны, уже превышает ₴2,4 триллиона — Стрилец Сегодня 21:33

В Украине предварительная сумма нанесенного окружающей среде ущерба в результате войны уже превышает 2,4 трлн грн.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

«На сегодняшний день ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны, уже превышает 2,4 триллиона гривен. Мы уже понимаем, что ущерб окружающей среде даже превышает ущерб от разрушенных объектов инфраструктуры», — сказал Стрилец.

Он также добавил, что если ввести в расчет ущерба оценку потерь от неполученных экосистемных услуг, то эта сумма еще возрастет.

«Сейчас мы работаем с экспертами из Соединенных Штатов Америки, чтобы ввести в фактические потери нашей окружающей среды экосистемные услуги. То есть это то, что человек мог получить, если бы эта природа сохранилась. Так вот, если мы посчитаем еще и стоимость экосистемных услуг, то цена загрязненного квадратного сантиметра земли или воздуха, куда попали тонны загрязняющих веществ, увеличится в сотни раз», — отметил министр.

По его словам, для подсчета ущерба используется семь методик, которые осовремениваются почти ежемесячно. В частности, инспекторы Госэкоинспекции в режиме 24/7 фиксируют все экологические преступления. Также собираются данные от пользователей приложения «ЭкоУгроза». На сегодняшний день им пользуются уже более 80 тыс. человек. В нем уже доступна информация о более чем 4 200 случаях преступлений против окружающей среды.

«В дальнейшем мы ставим своей целью, после определенного апгрейда и изменений в законодательство, сделать так, чтобы «ЭкоУгроза» стала вообще ежедневным инструментом работы каждого экологического инспектора. Это позволит отменить бумажные документы и фиксировать все в «цифре», — сказал Стрилец.

Укрінформ По материалам:

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