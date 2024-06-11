Вражеские атаки на объекты нефтяной инфраструктуры не повлияют на рынок горючего — директор «А-95» Сегодня 09:47 — Энергетика

Российские атаки на украинские нефтехранилища и объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры не отразятся негативно на работе внутреннего рынка горючего.

«В оперативном плане никаких результатов эти атаки не дают. Горючее было и будет. Сегодня это одна из немногих точек опоры», — написал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

По его словам, с 2022 года нефтебазы в Украине почти не используют, кроме как эстакады для перегрузки с железной дороги в бензовозы.

«Какие-то мертвые остатки есть, как и пары нефтепродуктов, которые хорошо горят. Поэтому выглядит эффектно. Даже если где-то и было и сгорело, влияние на рынок — ноль. Сразу приезжает новое», — пояснил эксперт.

Особенность рынка горючего — его децентрализация в виде тысяч единиц автозаправочных комплексов, бензовозов, цистерн и терминалов, а также множества транспортных маршрутов поставок через границу.

«Это вам не электроэнергетика с ее огромными объектами (читай мишенями). Несмотря на масштабные атаки рынок функционирует как часы, более того, у нас перманентный профицит всех марок горючего», — констатировал Куюн.

По его данным, россияне, начиная с 2022 года, атаковали более 50 нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих объектов на всей территории страны, до 10 из которых — в этом году.

«С профессиональной точки зрения стратегия россиян мне не ясна. Не исключаю, что после развала нашей энергетики они грезят о нейтрализации рынка горючего, как источника питания для тех же генераторов. Но бомбят нефтебазы два года, а результата нет. И, что главное, не будет», — резюмировал эксперт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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