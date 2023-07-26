Враг распространяет фейки о Нацбанке Украины и сотрудничестве с ЕБРР — Finance.ua

Враг распространяет фейки о Нацбанке Украины и сотрудничестве с ЕБРР
В информационном пространстве снова активизировалась кампания по дискредитации Национального банка Украины. В этот раз ряд СМИ, имеющих репутацию «сливных бачков», распространили фейковый «документ», где Европейский банк реконструкции и развития якобы критикует действия НБУ.
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.
Как сообщили специалисты, фальшивка утверждает, что ЕБРР обвинил Нацбанк в избирательности, потере институциональной возможности и фактически ручном регулировании финансового рынка. Злоумышленники пытаются заверить доверчивых читателей, что в ЕБРР недовольны деятельностью НБУ, а общественность теряет веру в его независимость.
По поводу фейка ЕБРР обнародовал заявление, где «не признает ни одного документа, содержащего критику в адрес Национального банка Украины, а его содержание, распространенное СМИ, не отражает институционную позицию Банка в отношении НБУ».
«У ЕБРР имеются давние и тесные отношения с НБУ, чье управление украинской экономикой в военное время он неоднократно высоко оценивал. ЕБРР надеется на продолжение этих отношений», — добавили в Банке. О фейковости «документа» свидетельствуют следующие характерные признаки: отсутствие на скрине идентифицирующей атрибутики ЕБРР, отсутствие в тексте доказательств приведенных оценок и выводов. Также фальшивка делает детальное рассмотрение некоторых вопросов, не составляющих ключевых направлений для оценки ЕБРР, в частности, критика мер НБУ, которые были предприняты для перекрытия «теневых» схем игорного бизнеса, которые использовались для уклонения от налогообложения.
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Вероятно, очередная информационная провокация изначально заказана субъектом нелегальных операций игорного рынка, а затем использована российской пропагандой для ИПсО. Но благодаря быстрым скоординированным действиям руководства НБУ, украинского представительства ЕБРР очередная попытка информационной атаки потерпела поражение.
Специалисты предупреждают, что инфоатаки в Национальный банк могут продолжаться.
Как подтверждает ЦПД, за системной попыткой ухудшить отношения НБУ с ЕБРР стоит попытка кремля навредить прогрессу, которого Нацбанку Украины удалось достичь в адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС в контексте активно происходящих в нашей стране евроинтеграционных процессов.
В настоящее время НБУ и ЕБРР плодотворно сотрудничают для внедрения системы страхования военно-политических рисков и реализации рабочей модели для тестирования в сегменте торгового финансирования, что будет стимулировать дальнейшее восстановление украинской экономики.
В следующем году ЕБРР планирует выделить еще 1,5 млрд евро на поддержку инфраструктуры и экономики Украины.
Также ЦПД предупреждает, что есть вероятность, что «вброс» «документа ЕБРР» с негативными оценками в отношении НБУ осуществлен в интересах субъектов игорного бизнеса, понесших потери вследствие мер НБУ по перекрытию нелегальных схем уклонения от налогообложения.
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