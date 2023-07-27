ВР выполнила сразу два «структурных маячка» из программы МВФ: что приняли — Finance.ua
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ВР выполнила сразу два «структурных маячка» из программы МВФ: что приняли

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ВР выполнила сразу два «структурных маячка» из программы МВФ: что приняли
ВР выполнила сразу два «структурных маячка» из программы МВФ: что приняли
Верховная Рада приняла в целом законопроект 9346−1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости, который является выполнением сразу двух «структурных маяков» из программы МВФ.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за проголосовало 249 нардепов.
Нардеп также сообщил, какие новации предлагает законопроект:
  • внесение изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только при наличии положительного заключения Министерства финансов;
  • возобновление предусмотренных статьей 52 Бюджетного кодекса условий внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив лишь в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны;
  • возобновление с 1 января 2024 среднесрочного бюджетного планирования (принятие Бюджетной декларации);
  • возобновление в 2023 году разработки Стратегии управления государственным долгом.
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Кроме того, предлагается предусмотреть, что в 2023—2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета Министров, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете
По материалам:
УНН
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