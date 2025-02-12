ВР усилила ответственность за использование публичных средств должностными лицами — Finance.ua

ВР усилила ответственность за использование публичных средств должностными лицами
Верховная Рада ужесточила ответственность за использование публичных средств должностными лицами, распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики.
Об этом председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила в Telegram-канале.
За законопроект № 10 255 в целом проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226.
По ее словам, законопроект предусматривает:
- усиление ответственности должностных лиц за непрозрачное использование публичных средств;
- обязательство своевременно и достоверно обнародовать финансовую информацию;
- расширение полномочий органов финансового контроля;
- введение административных санкций за нарушение;
- усовершенствование механизмов аудита бюджетных расходов.
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