ВР усилила ответственность за использование публичных средств должностными лицами — Finance.ua
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ВР усилила ответственность за использование публичных средств должностными лицами

Казна и Политика
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Верховная Рада ужесточила ответственность за использование публичных средств должностными лицами, распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики.
Об этом председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила в Telegram-канале.
За законопроект № 10 255 в целом проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226.
По ее словам, законопроект предусматривает:
  • усиление ответственности должностных лиц за непрозрачное использование публичных средств;
  • обязательство своевременно и достоверно обнародовать финансовую информацию;
  • расширение полномочий органов финансового контроля;
  • введение административных санкций за нарушение;
  • усовершенствование механизмов аудита бюджетных расходов.
По материалам:
Finance.ua
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