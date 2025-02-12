ВР усилила ответственность за использование публичных средств должностными лицами — Finance.ua

ВР усилила ответственность за использование публичных средств должностными лицами Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Верховная Рада ужесточила ответственность за использование публичных средств должностными лицами, распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила в Telegram-канале.

За законопроект № 10 255 в целом проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226.

По ее словам, законопроект предусматривает:

усиление ответственности должностных лиц за непрозрачное использование публичных средств;

обязательство своевременно и достоверно обнародовать финансовую информацию;

расширение полномочий органов финансового контроля;

введение административных санкций за нарушение;

усовершенствование механизмов аудита бюджетных расходов.

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