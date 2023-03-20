ВР упростила порядок назначения пенсий определенной категории украинцев — Finance.ua

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ВР упростила порядок назначения пенсий определенной категории украинцев

Казна и Политика
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ВР упростила порядок назначения пенсий определенной категории украинцев
ВР упростила порядок назначения пенсий определенной категории украинцев
Верховная Рада приняла закон об особенностях назначения пенсии украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что за принятие законопроекта № 8198 в целом проголосовали 274 депутата.
В пояснительной записке отмечается, что люди, которые проживают на оккупированной территории или в зонах ведения боевых действий, по независимым причинам не могут непосредственно обратиться в Пенсионный фонд Украины, поскольку его органы не могут там работать.
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«А через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда подать заявление и подтверждающие документы возможности нет в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернет-связи и украинской мобильной связи. Таким образом, указанные лица по объективным причинам лишены возможности обратиться за назначением пенсии в установленном состоянием на данный момент порядке», — сказано в документе.
Принятые изменения в закон предусматривают, что на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсия по возрасту или инвалидности людям, проживающим на оккупированной территории или в зоне ведения боевых действий, назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности, независимо от срока обращения за пенсией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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