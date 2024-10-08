ВР расширила полномочия Нацбанка для борьбы с «дропами» — Finance.ua
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ВР расширила полномочия Нацбанка для борьбы с «дропами»

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ВР расширила полномочия Нацбанка для борьбы с «дропами»
ВР расширила полномочия Нацбанка для борьбы с «дропами»
Верховная Рада расширила полномочия Национального банка для борьбы с «дропами» и отказалась отменить банковскую тайну для Нацполиции.
Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Парламент проголосовал за законопроект № 11 043 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг во втором чтении.

Что изменилось

  • Ко второму чтению были отработаны механизмы реагирования поставщиками платежных услуг в случае получения запроса от Национальной полиции Украины по признакам уголовного правонарушения в совершенных платежных операциях. Предполагается, что такие процедуры помогут определить местонахождение злоумышленников и направление, куда средства перечислялись до снятия наличных.
  • Также, среди прочего, предусмотрена возможность быстрого разоблачения ненадлежащих пользователей карт, так называемых, «дроперов», которые предоставляют свои карты злоумышленниками для перечисления украденных средств.
Изменены подходы к тому, какие платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными.

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Изменения учитывают позиции, достигнутые в результате доработки и согласованные Комитетом, операторами мобильной связи и регулятором платежных систем — Национальным банком.
  • Также объединенным кредитным союзам предоставлено право привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте, что позволит открыть для них дополнительный ресурс для финансирования малого и микробизнеса.
  • Также доработан механизм присоединения кредитных союзов, что позволит многим из ныне действующих маленьких кредитных союзов продолжить свою деятельность, присоединившись к более развитым и организованным кредитным союзам и так разделить с более состоятельными союзами административные расходы на ведение бизнеса и прочее.
Перед голосованием депутаты отклонили поправки, которыми предлагалось предоставить частичный доступ к данным о счетах граждан Нацполиции.

Справка Finance.ua

  • Денежные мулы или дропы — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения.
  • Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени. Подробнее об этом — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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