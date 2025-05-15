ВР признала последние повышения тарифов на свет экономически необоснованными — Finance.ua

ВР признала последние повышения тарифов на свет экономически необоснованными Сегодня 12:34 — Энергетика

ВР признала последние повышения тарифов на свет экономически необоснованными

Повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023-м (с 1,56 до 2,64 грн/кВт-ч) и 2024-м (с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч) годах было осуществлено без надлежащего экономического обоснования. Об этом идет речь в отчете по итогам работы депутатской временной специальной комиссии, который, как сообщает нардеп Ярослав Железняк, Верховная Рада утвердила 272 голосами.

Отмечается, что пересмотр тарифов прошел с нарушением законов «О рынке электрической энергии» и «О ценах и ценообразовании».

Парламентарии констатируют, что НКРЭКУ письмом от 12 мая 2023 года № 01−17.2/39-дск без каких-либо расчетов по обоснованным затратам и уровню прибыли на производство электрической энергии предложило правительству повысить стоимость электроэнергии для населения с 1,56 до 2,88 грн/кВт. После доработки стоимость тока выросла до 2,64 грн/кВт-час.

«При этом Регулятором было отмечено, что экономический эффект от такого увеличения цен будет составлять 34 млрд грн (без НДС), что позволит улучшить финансовые показатели ГП «НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго»», — отмечается в отчете.

Не было обоснованным удорожание электроэнергии для населения, по мнению членов ВСК, и в 2024 году. Как отмечается в письме НАЭК «Энергоатом», которое цитируется в отчете, электричество для населения должно снова подорожать из-за прогнозируемого дефицита средств «Энергоатома».

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.