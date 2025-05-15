ВР признала последние повышения тарифов на свет экономически необоснованными — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР признала последние повышения тарифов на свет экономически необоснованными

Энергетика
0
ВР признала последние повышения тарифов на свет экономически необоснованными
ВР признала последние повышения тарифов на свет экономически необоснованными
Повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023-м (с 1,56 до 2,64 грн/кВт-ч) и 2024-м (с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч) годах было осуществлено без надлежащего экономического обоснования. Об этом идет речь в отчете по итогам работы депутатской временной специальной комиссии, который, как сообщает нардеп Ярослав Железняк, Верховная Рада утвердила 272 голосами.
Отмечается, что пересмотр тарифов прошел с нарушением законов «О рынке электрической энергии» и «О ценах и ценообразовании».
Парламентарии констатируют, что НКРЭКУ письмом от 12 мая 2023 года № 01−17.2/39-дск без каких-либо расчетов по обоснованным затратам и уровню прибыли на производство электрической энергии предложило правительству повысить стоимость электроэнергии для населения с 1,56 до 2,88 грн/кВт. После доработки стоимость тока выросла до 2,64 грн/кВт-час.
«При этом Регулятором было отмечено, что экономический эффект от такого увеличения цен будет составлять 34 млрд грн (без НДС), что позволит улучшить финансовые показатели ГП «НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго»», — отмечается в отчете.
Не было обоснованным удорожание электроэнергии для населения, по мнению членов ВСК, и в 2024 году. Как отмечается в письме НАЭК «Энергоатом», которое цитируется в отчете, электричество для населения должно снова подорожать из-за прогнозируемого дефицита средств «Энергоатома».
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems