ВР приняли ряд законопроектов, направленных на защиту детей — Finance.ua

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ВР приняли ряд законопроектов, направленных на защиту детей

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Верховная Рада приняла ряд законопроектов, направленных на защиту детей в Украине. Речь идет о законопроектах, предусматривающих введение института наставничества, защиту прав депортированных и принудительно перемещенных детей, а также изменений в реализации права детей на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.
По ее словам, принятие законопроекта № 13200 — «О наставничестве», соавторами которого являются народные депутаты Татьяна Скрипка, Елена Шуляк, представительницы политического движения «ЗеЖенщины» и другие, предусматривает не только введение в Украине института наставничества, но и определение правовых, организационных и процедурных основ государственной политики в этой сфере.
Не менее важно, подчеркнула Шуляк, что впервые в истории украинского законодательства наставничество сможет стать корпоративным.
Парламентарий отметила, что действующее законодательство ограничивает право на наставничество только детьми, имеющими установленный статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и находятся на круглосуточном содержании в учреждениях.
В то же время другие категории детей — в частности те, кто потерял одного из родителей-военнослужащих, пострадал в результате агрессии рф, проживает в общежитии после выпуска из интерната, или является малолетней беременной или одинокой молодой матерью, законодательно не охвачены программой наставничества, несмотря на существующую потребность в поддержке со стороны надежного взрослого в период принятия важных жизненных решений.
«Подавляющее большинство детей, которые воспитываются в интернатах и ​​детских домах, остаются в этих заведениях до достижения совершеннолетия. После выпуска они часто остаются наедине со взрослой жизнью, правила которой им не знакомы и не понятны», — пояснила Шуляк.
По ее словам, без семейного примера и поддержки многие из них не овладели базовыми социальными навыками — в частности, как вести разговор, ориентироваться в быту или пользоваться общественным транспортом. Нередко это также усложняет формирование здоровых отношений. Все это ставит молодых людей в уязвимое положение, ограничивая их шансы на создание стабильной семьи, самостоятельность и самореализацию.
Это имеет целью исправить принятый законопроект № 13200, который устанавливает правовую основу для развития наставничества в Украине. Он, среди прочего:
  • определяет перечень лиц, в отношении которых может осуществляться наставничество;
  • определяет формы наставничества — индивидуальное и корпоративное и особенности их реализации;
  • устанавливает четкие требования к кандидатам в наставники и критерии, когда наставничество недопустимо;
  • вводит социальную услугу по организации наставничества и устанавливает перечень субъектов, участвующих в организации наставничества;
  • создает условия для внедрения наставничества в общинах, учреждениях разного типа и форм собственности, а также в корпоративной среде;
  • внедряет механизмы учета, мониторинга, сопровождения и государственного надзора в данной сфере.
Шуляк также объяснила, какой эффект ожидается от принятия законопроекта и от появления в Украине современного института наставничества.
Речь идет также о снижении уровня девиантного поведения и маргинализации, формировании человеческого потенциала лиц, традиционно уязвимых к безработице и социальной изоляции.
Парламентарий указал, что принят ряд и других важных законопроектов в контексте защиты прав детей.
По материалам:
РБК-Україна
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