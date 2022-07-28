ВР приняла закон об особых гарантиях для поляков в Украине — Finance.ua
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ВР приняла закон об особых гарантиях для поляков в Украине

Казна и Политика
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Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши в Украине.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что за принятие закона «Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины» (регистрационный номер 7550), проголосовали 283 народных депутата.
Что приняли
  • Согласно закону, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.
  • В частности, речь идет о праве на трудоустройство без специального разрешения на использование труда иностранцев, о госрегистрации как налогоплательщиков и получении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, производстве хозяйственной деятельности, получении образования, соцвыплаты, медицинском обслуживании на условиях граждан Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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