ВР приняла евроинтеграционный закон об усилении контроля качества товаров Сегодня 17:31 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон, который ужесточает государственный контроль за качеством и безопасностью продукции, в частности, распространяя его на интернет-торговлю и гармонизуя правила с нормами ЕС.

Реализация евроинтеграционного закона (регистр. № 12426) относительно усовершенствования рыночного надзора и технического регулирования в соответствии с нормами ЕС повысит эффективность контроля безопасности продукции и усилит ответственность за нарушение стандартов.

«Проверки и контроль станут одинаковыми как для товаров в традиционных магазинах, так и для продукции, продаваемой через интернет-платформы — маркетплейсы будут под таким же наблюдением», — говорится в сообщении.

Принятый акт является частью подготовки к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что является важным шагом для интеграции Украины в единый рынок Европейского Союза. Ожидается, что это создаст предпосылки свободного обращения украинских товаров в ЕС и повысит доверие к национальной системе контроля качества.

Что это дает

Закон также расширяет возможности государства оперативно реагировать на жалобы потребителей и усиливает защиту их прав на безопасную и качественную продукцию. Для бизнеса новые правила означают равные условия конкуренции и дополнительные возможности выхода на европейские рынки, заверили в пресс-службе.

