0 800 307 555
ВР приняла евроинтеграционный закон об усилении контроля качества товаров

ВР приняла евроинтеграционный закон об усилении контроля качества товаров
ВР приняла евроинтеграционный закон об усилении контроля качества товаров
Верховная Рада приняла закон, который ужесточает государственный контроль за качеством и безопасностью продукции, в частности, распространяя его на интернет-торговлю и гармонизуя правила с нормами ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата ВР, передает Укринформ.
Реализация евроинтеграционного закона (регистр. № 12426) относительно усовершенствования рыночного надзора и технического регулирования в соответствии с нормами ЕС повысит эффективность контроля безопасности продукции и усилит ответственность за нарушение стандартов.
«Проверки и контроль станут одинаковыми как для товаров в традиционных магазинах, так и для продукции, продаваемой через интернет-платформы — маркетплейсы будут под таким же наблюдением», — говорится в сообщении.
Принятый акт является частью подготовки к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что является важным шагом для интеграции Украины в единый рынок Европейского Союза. Ожидается, что это создаст предпосылки свободного обращения украинских товаров в ЕС и повысит доверие к национальной системе контроля качества.

Закон также расширяет возможности государства оперативно реагировать на жалобы потребителей и усиливает защиту их прав на безопасную и качественную продукцию. Для бизнеса новые правила означают равные условия конкуренции и дополнительные возможности выхода на европейские рынки, заверили в пресс-службе.
Finance.ua
