Рада одобрила евроинтеграционный законопроект о распределении полномочий власти

Верховная Рада одобрила законопроект № 14412 «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления», что важно в контексте движения в ЕС.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект, также необходимый для получения кредитных средств от ЕС по программе «Ukraine Facility», был одобрен за основу 269 голосами.

Целью законопроекта является четкое распределение обязанностей между местным самоуправлением и органами власти на принципах децентрализации. Это поможет устранить дублирование функций, улучшить качество публичных услуг и обеспечить эффективное использование бюджета.

Законопроект был разработан во исполнение рекомендации Европейской комиссии в рамках переговорного процесса по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС. Функционирование демократических институций и реформа государственного управления».

Європейська правда

