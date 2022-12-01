Рада дала Кубракову новую должность — Finance.ua

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Рада дала Кубракову новую должность

Казна и Политика
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Александр Кубраков
Александр Кубраков, Фото: i-ua.tv
Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины и сразу назначила вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития громад, территорий и инфраструктуры.
Об этом народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
По его словам, увольнение Кубракова поддержали 242 депутата.
В то же время за назначение проголосовали 263 парламентария. Железняк добавил, что во время голосования за назначение Кубракова на должность вице-премьера — министра инфраструктуры и регионального развития присутствовал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, 30 ноября в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об увольнении с должности министра инфраструктуры, которую он занимал с 20 мая 2021 года.
До этого Кубраков возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор).
Ранее он работал в маркетинге на протяжении 2004-2011 годов, в частности, в компаниях «Приоком», «Киевстар» и «Финансы и Кредит». В разные годы занимал должности советника городского головы в КГГА, руководителя проетного офиса Министерства юстиции Украины, руководителя сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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