Рада дала Кубракову новую должность — Finance.ua

Рада дала Кубракову новую должность Вчера 16:55 — Казна и Политика

Александр Кубраков, Фото: i-ua.tv

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины и сразу назначила вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

По его словам, увольнение Кубракова поддержали 242 депутата.

В то же время за назначение проголосовали 263 парламентария. Железняк добавил, что во время голосования за назначение Кубракова на должность вице-премьера — министра инфраструктуры и регионального развития присутствовал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 30 ноября в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об увольнении с должности министра инфраструктуры, которую он занимал с 20 мая 2021 года.

До этого Кубраков возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор).

Ранее он работал в маркетинге на протяжении 2004-2011 годов, в частности, в компаниях «Приоком», «Киевстар» и «Финансы и Кредит». В разные годы занимал должности советника городского головы в КГГА, руководителя проетного офиса Министерства юстиции Украины, руководителя сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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