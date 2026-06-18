ВПЛ тратят на аренду жилья 70% своего дохода Сегодня 13:02 — Личные финансы

ВПЛ тратят на аренду жилья 70% своего дохода

Потребность в жилье для ВПЛ — одна из самых острых проблем, которую невозможно решить только программой «єВідновлення» или отдельными инициативами.

Решения со стороны государства должны быть системными и долгосрочными: доступная аренда, социальное жилье, прозрачный рынок аренды и механизмы поддержки людей, которые в результате вынуждены снимать жилье в других общинах.

Об этом заявляет Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает Delo.ua.

Народный депутат ссылается на результаты соцопроса «Добробут, покупательские привычки и жилищный вопрос украинцев», который проводили в конце мая.

Согласно результатам исследования, в целом аренду жилья выбирают 17% опрошенных украинцев. В то же время среди тех, кто после 24 февраля 2022 года переехал в другую область, доля арендаторов растет до 65%. Среди ВПЛ, переместившихся в пределах своей области, жилье снимают 35%.

«Цифры показывают прямую связь между внутренним перемещением и потребностью в аренде. Для людей, лишенных возможности жить в собственном доме или вынужденных переехать из-за боевых действий, аренда часто становится не временным решением на несколько месяцев, а долгосрочной реальностью», — отметила Шуляк.

Вместе с тем аренда представляет собой существенную финансовую нагрузку. Результаты опроса показали:

36% арендаторов тратят на оплату жилья и коммунальные услуги от 20% до 50% своих доходов.

Еще 28% направляют на эти расходы от 50 до 70% бюджета, а 16% опрошенных — более 70% своего дохода.

«Это означает, что для значительной части арендаторов жилищные расходы уже являются критическими или близкими к критическим. Особенно это касается ВПЛ, которые одновременно имеют расходы на адаптацию в новой общине, поиск работы, обучение детей и обустройство быта», — говорит нардеп.

Поэтому жилищная политика должна позаботиться не только о строительстве, но и о доступной аренде. Речь идет о легальном и понятном рынке, защите прав его участников, прозрачных договорах, а таком наличии социального доступного жилья для тех, кому непосильна рыночная цена.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года около 4,6 млн украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц. Но, несмотря на сложные обстоятельства, могут рассчитывать на финансовую поддержку как от государства, так и благотворительных организаций и волонтеров.

Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностей, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

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