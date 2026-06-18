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ВПЛ тратят на аренду жилья 70% своего дохода

Личные финансы
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ВПЛ тратят на аренду жилья 70% своего дохода
ВПЛ тратят на аренду жилья 70% своего дохода
Потребность в жилье для ВПЛ — одна из самых острых проблем, которую невозможно решить только программой «єВідновлення» или отдельными инициативами.
Решения со стороны государства должны быть системными и долгосрочными: доступная аренда, социальное жилье, прозрачный рынок аренды и механизмы поддержки людей, которые в результате вынуждены снимать жилье в других общинах.
Об этом заявляет Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает Delo.ua.
Народный депутат ссылается на результаты соцопроса «Добробут, покупательские привычки и жилищный вопрос украинцев», который проводили в конце мая.
Согласно результатам исследования, в целом аренду жилья выбирают 17% опрошенных украинцев. В то же время среди тех, кто после 24 февраля 2022 года переехал в другую область, доля арендаторов растет до 65%. Среди ВПЛ, переместившихся в пределах своей области, жилье снимают 35%.
«Цифры показывают прямую связь между внутренним перемещением и потребностью в аренде. Для людей, лишенных возможности жить в собственном доме или вынужденных переехать из-за боевых действий, аренда часто становится не временным решением на несколько месяцев, а долгосрочной реальностью», — отметила Шуляк.
Вместе с тем аренда представляет собой существенную финансовую нагрузку. Результаты опроса показали:
  • 36% арендаторов тратят на оплату жилья и коммунальные услуги от 20% до 50% своих доходов.
  • Еще 28% направляют на эти расходы от 50 до 70% бюджета, а 16% опрошенных — более 70% своего дохода.
«Это означает, что для значительной части арендаторов жилищные расходы уже являются критическими или близкими к критическим. Особенно это касается ВПЛ, которые одновременно имеют расходы на адаптацию в новой общине, поиск работы, обучение детей и обустройство быта», — говорит нардеп.
Поэтому жилищная политика должна позаботиться не только о строительстве, но и о доступной аренде. Речь идет о легальном и понятном рынке, защите прав его участников, прозрачных договорах, а таком наличии социального доступного жилья для тех, кому непосильна рыночная цена.
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Напомним, по состоянию на начало 2026 года около 4,6 млн украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц. Но, несмотря на сложные обстоятельства, могут рассчитывать на финансовую поддержку как от государства, так и благотворительных организаций и волонтеров.
Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностей, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

Программы для ВПЛ в Украине: суммы, возможности, необходимые документы

По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяВПЛПереселенцы
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