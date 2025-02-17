Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны, — Зеленский Сегодня 18:26

Важно привлечь Китай к давлению на российского диктатора владимира путина с целью прекращения войны в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

У Зеленского спросили, что он думает о встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы МИД Китая Ван И. Президент заявил, что Китай важно привлекать для давления на Путина для завершения войны.

«Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы… Поэтому я считаю, что это важная встреча, и после этой встречи может быть продолжен диалог на другом уровне», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина должна поощрять другие государства оказывать давление на россию для прекращения войны. Особенно, по его словам, важно участие в этом странах так называемого Глобального Юга.

Позиция Китая по поводу войны

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Китай заявляет о якобы нейтральной позиции по поводу войны. Несмотря на это, Китай продолжает сотрудничать с рф в экономической сфере и торговле, в частности китайские компании продолжают поставлять москве товары двойного значения.

В Китае выступают за переговоры между Украиной и россией. Пекин предложил свой так называемый мирный план, но представители Украины раскритиковали его.

После инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны рф против Украины. В Пекине ответили, что продолжат содействовать переговорам и готовы поддерживать связь с другими сторонами.

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