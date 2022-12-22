Впервые в истории: в Украине выставили на аукцион морской порт — Finance.ua
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Впервые в истории: в Украине выставили на аукцион морской порт

Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже имущественного комплекса порта «Усть-Дунайск» (Одесская обл.).
Как сообщил руководитель регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский, будет приватизирован единый имущественный комплекс государственного предприятия «Морской торговый порт «Усть-Дунайск» — одного из самых маленьких морских портов.
По данным АМПУ, в 2019 году его грузооборот составил всего 71 тыс.тонн (0,05% от грузооборота всех морских портов страны).
«Объявили приватизацию первого порта в Украине! Это новый опыт государства — передача целостного порта в частную собственность. До этого государство имело незавершенный опыт концессий и разные форматы аренды частей порта», — отметил он.
Как отметил Славский, сейчас, когда среди всех украинских портов могут полноценно работать только порты на Дунае, Усть-Дунайский порт работает больше, чем в последние годы.
В частности, за январь-сентябрь 2022 года «Усть-Дунайск» получил 848 тыс. грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.
По словам Славского, новый владелец сможет инвестировать средства и сделать из Порта современный перегрузочный центр. Аукцион по приватизации единого имущественного комплекса порта намечен на 17 января 2023 года. Стартовая цена — 60 млн грн.
«Напомню, что стартовая цена равна остаточной балансовой стоимости. Но на аукционе цена станет рыночной», — добавил руководитель.
Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области, в городах Килия, Вилково и Жебрияновской бухте Черного моря (база обслуживания лихтеровозов).
В состав объекта также входят 15 судов, 4 плавпричала и 6 транспортных средств.
Основным видом деятельности являются погрузочно-разгрузочные работы, проводимые в портовом пункте «Килия», расположенном на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала — 3 м, фактические — 1,5 м. Лимитирующим для захода судов в реку Дунай является канал «Дунай-Черное море», глубина которого колеблется в пределах 3,5-4 м в зависимости от времени года.
По материалам:
УНІАН
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