Впервые в истории в США будет продано более 1 миллиона электромобилей за год — Finance.ua
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Впервые в истории в США будет продано более 1 миллиона электромобилей за год

Технологии&Авто
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В 2023 году жители США впервые купят более 1 миллиона электромобилей за год. Несмотря на замедление роста, 2023 год станет рекордным для электромобилей в стране. Об этом свидетельствует прогноз Atlas Public Policy.
Графики продаж показывают, что в сентябре автопроизводители поставили 136 тысяч новых электромобилей, что на 67% больше, чем годом ранее.
По словам экспертов, продажи электроавто были стимулированы Tesla, которая передала клиентам почти 59 тысяч автомобилей. В общей сложности автомобили с аккумуляторным питанием заняли более 11% автомобильного рынка страны.
Согласно прогнозу, к концу текущего года в стране будет продано от 1,3 до 1,4 миллионов электромобилей. Это позволит электромобилям занять около 9% рынка.
Поскольку рост рынка электромобилей замедляется, а производство увеличивается, на дилерских складах накапливается все больше электромобилей. Этот излишек значит, что покупатели могут рассчитывать на скидки, добавляют специалисты.
Отметим, на конец октября 2023 года в Украине насчитывалось почти 77 тысяч электрокаров.
По материалам:
Ampercar
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