Впервые в истории Польша заявила о постройке первой АЭС в стране — Finance.ua

Впервые в истории Польша заявила о постройке первой АЭС в стране
Правительство Польши заявило о намерении построить первую АЭС в стране. Строительство станции начнется в 2026 году.
Об этом сообщает AP.
Правительство Польши и Westinghouse Electric Company уже подписали соглашение о сотрудничестве в предпроектной подготовке строительства АЭС на территории Польши.
Соглашение подписали министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва и посол США в Польше Марк Бжезинский.
В соглашении о сотрудничестве принимают участие польская компания по развитию атомной энергетики PEJ, а также Westinghouse Electric Company и Westinghouse Electric Poland.
Ожидается, что объект начнет поставлять электроэнергию в 2032 году.
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