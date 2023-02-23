Впервые в истории Польша заявила о постройке первой АЭС в стране — Finance.ua
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Впервые в истории Польша заявила о постройке первой АЭС в стране

Энергетика
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Правительство Польши заявило о намерении построить первую АЭС в стране. Строительство станции начнется в 2026 году.
Об этом сообщает AP.
Правительство Польши и Westinghouse Electric Company уже подписали соглашение о сотрудничестве в предпроектной подготовке строительства АЭС на территории Польши.
Соглашение подписали министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва и посол США в Польше Марк Бжезинский.
В соглашении о сотрудничестве принимают участие польская компания по развитию атомной энергетики PEJ, а также Westinghouse Electric Company и Westinghouse Electric Poland.
Ожидается, что объект начнет поставлять электроэнергию в 2032 году.
По материалам:
УНІАН
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