🕺 Впервые в истории Finance.ua: -30% на автогражданку за… танец — Finance.ua
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🕺 Впервые в истории Finance.ua: -30% на автогражданку за… танец

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🕺 Впервые в истории Finance.ua: -30% на автогражданку за… танец
🕺 Впервые в истории Finance.ua: -30% на автогражданку за… танец
💃 Кто сказал, что автострахование — это скучно? Твоя безопасность на дороге еще не была такой драйвовой!
1️⃣ Сними видео до 40 секунд, где ты танцуешь (да, именно танцуешь!) и получи скидку -30% на автогражданку. Стиль, настроение и музыка — на твой выбор.
2️⃣ Отправь видео по ссылке СЮДА.
3️⃣ Получи свой уникальный промокод, который будет действовать только 29.11 и 30.11.
А чтобы тебе было легче выбрать песню — мы прикрепляем наш улетный плейлист для автомобилистов. Пользуйся 🫶
📢 Официальные условия акции по ссылке.
Не тормози, хватай свой шанс, пока музыка играет!
По материалам:
Finance.ua
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