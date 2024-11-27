🕺 Впервые в истории Finance.ua: -30% на автогражданку за… танец — Finance.ua

🕺 Впервые в истории Finance.ua: -30% на автогражданку за… танец Сегодня 14:29

🕺 Впервые в истории Finance.ua: -30% на автогражданку за… танец

💃 Кто сказал, что автострахование — это скучно? Твоя безопасность на дороге еще не была такой драйвовой!

1️⃣ Сними видео до 40 секунд, где ты танцуешь (да, именно танцуешь!) и получи скидку -30% на автогражданку. Стиль, настроение и музыка — на твой выбор.

2️⃣ Отправь видео по ссылке СЮДА

3️⃣ Получи свой уникальный промокод, который будет действовать только 29.11 и 30.11.

А чтобы тебе было легче выбрать песню — мы прикрепляем наш улетный плейлист для автомобилистов. Пользуйся 🫶

📢 Официальные условия акции по ссылке

Не тормози, хватай свой шанс, пока музыка играет!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.