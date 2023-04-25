Впервые стоимость европейской компании превысила $500 миллиардов — Finance.ua

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Впервые стоимость европейской компании превысила $500 миллиардов

Фондовый рынок
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Впервые стоимость европейской компании превысила $500 миллиардов
Впервые стоимость европейской компании превысила $500 миллиардов
Рыночная стоимость LVMH превысила 500 млрд долл., что сделало холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy первой европейской компанией, пересекшей этот рубеж.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции парижской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 0,3% до 903,70 евро в понедельник, оценив компанию в 454 млрд евро (500 млрд долларов).
Спрос на продукцию LVMH, в частности, на сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и платья Christian Dior, сохраняется, несмотря на стремительный рост инфляции и риски рецессии в мире.
В апреле LVMH предостерег, что наблюдается замедление роста в США, особенно падает спрос на коньяк и кожаные изделия, и некоторые инвесторы опасаются, что акции компании неизбежно упадут, если экономический спад усилится.
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Пока же беспокойство относительно рецессии поднимает стоимость LVMH в долларовом эквиваленте. В этом месяце курс евро подскочил до самого высокого за год уровня на фоне падения доллара, вызванного опасением ухудшения экономики США и, как следствие, снижением ставки Федеральной резервной системы в этом году.
Аналитики повышают целевые показатели акций LVMH на фоне стремительного роста. Они видят возможности для дальнейшего роста, поскольку 30 из 36 отслеживаемых Bloomberg аналитиков имеют рейтинг «покупать».
Рост стоимости компании увеличил состояние самого богатого человека мира Бернара Арно до 212 миллиардов долларов, свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg.
По материалам:
Економічна Правда
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