Состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов после взрыва ракеты Starship — Finance.ua

Состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов после взрыва ракеты Starship
Состояние американского бизнесмена Илона Маска сократилось за сутки на 12,6 млрд долларов, что стало крупнейшим падением в этом году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой индекс миллиардеров.
Падение финансового состояния Маска произошло из-за снижения акций производителя электромобилей Tesla Inc. на 9,75% — до 162,99 долларов, а также из-за взрыва экспериментальной ракеты Starship от SpaceX через несколько минут после запуска.
Таким образом, состояние Маска сейчас оценивается в 164 млрд долларов, и первое место в списке миллиардеров он уступил французскому бизнесмену Бернару Арно (211 млрд долларов).
Напомним, только в конце февраля Маск снова вернул себе звание самого богатого человека в мире. Этому способствовал 70%-ный рост стоимости акций Tesla.
Вчера, 20 апреля, компания SpaceX провела тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Однако она взорвалась через несколько минут после старта.
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