Состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов после взрыва ракеты Starship — Finance.ua

Состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов после взрыва ракеты Starship Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов после взрыва ракеты Starship

Состояние американского бизнесмена Илона Маска сократилось за сутки на 12,6 млрд долларов, что стало крупнейшим падением в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой индекс миллиардеров.

Падение финансового состояния Маска произошло из-за снижения акций производителя электромобилей Tesla Inc. на 9,75% — до 162,99 долларов, а также из-за взрыва экспериментальной ракеты Starship от SpaceX через несколько минут после запуска.

Читайте также SpaceX готовится к тестированию Starlink для абонентов мобильной связи

Таким образом, состояние Маска сейчас оценивается в 164 млрд долларов, и первое место в списке миллиардеров он уступил французскому бизнесмену Бернару Арно (211 млрд долларов).

Напомним, только в конце февраля Маск снова вернул себе звание самого богатого человека в мире. Этому способствовал 70%-ный рост стоимости акций Tesla.

Вчера, 20 апреля, компания SpaceX провела тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Однако она взорвалась через несколько минут после старта.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.