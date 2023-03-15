SpaceX готовится к тестированию Starlink для абонентов мобильной связи — Finance.ua

SpaceX готовится к тестированию Starlink для абонентов мобильной связи Сегодня 01:13 — Технологии&Авто

SpaceX готовится к тестированию Starlink для абонентов мобильной связи

SpaceX планирует начать тестировать свой сервис по предоставлению спутниковой связи Starlink абонентам мобильных операторов в этом году.

Об этом сообщил представитель SpaceX Джонатан Гофеллер на выставке Satellite 2023, передает журналист CNBC Майкл Шитц.

Также Гофеллер рассказал, что сейчас у Starlink более миллиона пользователей, а SpaceX строит 6 спутников следующего поколения и 1000 терминалов для пользователей ежедневно.

Глава SpaceX Илон Маск анонсировал запуск Starlink для мобильной связи еще летом прошлого года. Предполагалось, что это будет прямая передача связи на мобильные телефоны, которая сможет устранить «мертвые зоны» по всему миру.

Он и гендиректор оператора T-Mobile Майк Сиверт объявили о плане Coverage Above and Beyond, который обеспечит мобильное покрытие почти повсюду в США, в частности, в национальных парках, горах и пустынях, где пока недоступен сотовый сигнал.

Напомним, что в конце февраля SpaceX запустила в космос спутники нового поколения Starlink V2 mini. Они меньше предыдущих, но более мощные — у них в 4 раза больше пропускная способность, работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернет-подключения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.