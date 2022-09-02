Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают — Finance.ua

Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают Сегодня 10:43 — Валюта

Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают

Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 106,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

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Таким образом, в августе украинцы впервые с начала войны больше покупали валюту, чем продавали.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 8 909,1 млн долларов и купило на 8 358,8 млн долларов. Чистая продажа составила 550,3 млн долларов.

Справка Finance.ua:

21 июля НБУ установил официальный курс гривны к доллару США 36,5686 грн/долл. США;

НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты;

обменникам запретили размещать данные по курсам валют на улицах.

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