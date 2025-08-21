Впервые с начала войны: объемы торговли между россией и Китаем начали сокращаться — Finance.ua

Впервые с начала войны: объемы торговли между россией и Китаем начали сокращаться Сегодня 04:27

Российско-китайская торговля впервые с начала войны начала сокращаться.

Об этом со ссылкой на российского министра промышленности и торговли Антона Алиханова сообщает The Moscow Times

«В этом году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле», — заявил кремлевский управленец.

По китайским данным, за январь-июль двусторонний товарооборот снизился до 125,8 млрд долларов (-8% год к году) после почти двукратного роста за предыдущие три года.

По итогам первого полугодия Китай сократил закупки практически всех ключевых сырьевых товаров в россии. Так, поставки нефти снизились на 11% (до 49,11 млн тонн), тогда как поставки нефтепродуктов упали на 28% (до 5,51 млн тонн).

Поставки СПГ упали на 13%, до 3,22 млн тонн. В случае с древесиной и углем падение составило 10%. Поставки из Китая в рф также снизились — на 9%. К примеру, поставки автомобилей обвалились на 61%. Причинами снижения объемов торговли называют санкции, а также то, что российский рынок насытился китайской продукцией — по крайней мере, в некоторых сегментах.

Сокращение китайского спроса на российские товары (особенно нефть), усиливает давление на кремлевский бюджет, поскольку энергоносители выступают самым важным источником доходов для федеральной казны.

УНІАН По материалам:

