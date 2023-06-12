Возврат к довоенной системе налогообложения откладывается – депутат — Finance.ua

Возврат к довоенной системе налогообложения откладывается – депутат Сегодня 13:05

Возврат к довоенной системе налогообложения откладывается – депутат

Планируемая с 1 июля 2023 года отмена возможности для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода переносится.

Об этом сообщил в Телеграме народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Отмена „единого налога 2%“, отмена льготы по уплате налога для 1-й и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО. Всего этого с 1 июля не будет», — написал депутат.

Железняк отметил, что пока что новая дата введения изменений в Налоговый кодекс не известна.

Справка Finance.ua:

как сообщалось, 29 мая 2023 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, направленных на восстановление довоенного состояния системы налогообложения;

в Украине все еще используют льготное налогообложение 340 тысяч бизнесов. Уже с июля льгота может быть отменена, а компании и ФЛП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%. Также вернутся штрафы за работу без кассовых аппаратов/РРО. В конце мая Верховная Рада приняла в основу соответствующий законопроект.



Укрінформ По материалам:

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