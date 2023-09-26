Возвращение оборонных закупок в Prozorro сэкономило бюджету ₴5 миллиардов — Минэкономики Сегодня 09:38

Возвращение оборонных закупок в Prozorro сэкономило бюджету ₴5 миллиардов — Минэкономики

После того как часть публичных закупок Министерства обороны Украины была возвращена в систему Prozorro, государственный бюджет сэкономил около 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Мне бы очень хотелось верить, что перезагрузка Минобороны в том числе будет касаться трансформаций, как именно они проводят закупки. Мы уже видим положительные тенденции. Где-то с мая Минобороны начали возвращать в Prozorro некоторые свои закупки. По состоянию на сегодняшний день они завершили примерно 50 тендеров на общую стоимость 31 млрд грн с экономией в 16%, а это около 5 млрд грн», — пояснила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Она также рассказала, что Минэкономики предлагает создать центры компетенций, которые будут оценивать целесообразность определенных закупок, в частности для нужд ВСУ.

«У нас должны быть центры принятия решений, которые берут на себя ответственность за то, что и как мы покупаем. Распорядители средств должны вместе с получателями разделять ответственность за эффективное расходование средств, поэтому они должны концентрировать у себя такую ​​экспертизу, профессиональность и гораздо эффективнее планировать», — отметила Бигун.

По ее словам, сейчас каждое бюджетное учреждение само проводит такой же тендер, как и все остальные — закупают электроэнергию, газ, услуги по уборке и тому подобное. Это означает, что одну и ту же работу выполняют сотни, а иногда и тысячи субъектов. По этой причине и возникает вопрос с точки зрения KPI сделать результат более продуктивным, и сам процесс более эффективным. Процесс закупок требует колоссального ресурса: люди, их зарплаты, время и т. д. Все это можно направить на более нужную работу.

«Эта задача означает, что нужно пересмотреть то, как мы раздаем бюджет, как тратим государственные средства, и попытаться там, где это возможно, централизовать эти потребности. Если нет возможности централизовать потребности, хотя бы следует централизовать формирование требований к закупкам (техническое задание, проект договора и т. п. ), чтобы не было нужды каждому заведению, каждому юристу и ответственному придумывать собственный договор», — акцентировала Бигун.

Для того чтобы уменьшить количество сомнительных закупок, было введено требование ко всем заказчикам обнародовать обоснование неприменения конкурентных процедур.

«Следующим шагом мы хотим по закупкам ввести, чтобы потребности также публиковали на Prozorro. Сейчас мы должны обосновать неприменение конкурса. А следующий шаг — хотим реализовать функционал, позволяющий заказчику объяснять, почему они это покупают. По моему впечатлению, это тот эволюционный путь, который позволяет сознательно проводить закупочные работы и достигать лучшего результата», — подытожила Бигун.

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