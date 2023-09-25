Местные власти резко увеличили закупки перед принятием закона, который заберет у них «лишние» деньги на ВСУ — Finance.ua

Местные власти резко увеличили закупки перед принятием закона, который заберет у них «лишние» деньги на ВСУ Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Сразу после принятия Верховной Радой закона об изъятии военных налогов из местных бюджетов в первом чтении местные власти резко увеличили объемы закупок.

Как свидетельствуют данные на платформе Прозорро , ярким примером является Днепропетровская ОВА, которая за неделю выделила только на ремонт дорог в области около 2,93 млрд грн. Всего с середины августа в этом регионе было выделено 5,73 млрд грн.

Еще один «свежий» тендер на капитальный ремонт дорог стоимостью 315,53 миллиона гривен проводят руководители Волынской области.

Около 60 миллионов гривен готовы потратить на мелкие ремонты дорог власти Львовской области, и это только тендеры, которые объявили после 20 сентября.

В последние дни тендеры на ремонт дорог стоимостью примерно 45 миллионов гривен были объявлены в столице и Киевской области.

Топ-10 тендеров недели

сомнительной необходимости, проведенных только в течение недели. Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал выборку самых больших закупокпроведенных только в течение недели.

Днепропетровская ОГА за 1,48 млрд грн производит капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения; Днепропетровская ОГА за 570 млн грн снова капитальный ремонт автомобильной дороги; Днепропетровская ОГА снова за 570 млн грн производит капитальный ремонт автомобильной дороги в области на другом участке; Акционерное общество «Укрзализныця» купило рельсы за 498 млн грн; Полиграфический комбинат «Украина» закупил у компании «Полли-сервис» (бывший ЕДАПС — Единая государственная автоматизированная паспортная система) на 381 млн грн материал, необходимый для изготовления бланков документов; Днепропетровская ОГА снова проведет капитальный ремонт автомобильной дороги, на которую потратят 300 млн грн; Николаевская ОГА произведет за 240 млн грн реконструкцию водопровода; Полиграфический комбинат «Украина» снова у экс-ЕДАПС закупила на 238 млн грн листы поликарбоната; Николаевская ОГА производит реконструкцию водопровода за 236 млн грн; Снова полиграфический комбинат «Украина» также закупил у экс-ЕДАПС на 232 млн грн материалы для изготовления бланков документов.

«То есть из десяти крупнейших тендеров за неделю: четыре это одна ОГА и именно дороги. Еще три это закупки у экс-ЕДАПС. Пацаны, вам не кажется, что что-то пошло не так у нас?», — возмутился депутат.

Закон, перенаправляющий налоги

20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 10 037, предусматривающий, что все 100% налога с доходов физических лиц, который собирается с заработных плат военных, будут направляться в государственный бюджет.

Сейчас 75% налогов с заработной платы украинцев (включая военных) получают местные бюджеты, тогда как в госбюджет идет только 25%. В Киеве это соотношение составляет 60% на 40%.

В этом году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн, с которых армейцы уплатят налог в размере 18% или более 120 млрд грн.

После ряда коррупционных скандалов с закупками на местах остро встал вопрос о необходимости изъятия у местных бюджетов «избытка» средств и направления его непосредственно на нужды Сил обороны.

При подготовке проекта государственного бюджета на следующий год правительство заявило о намерении забрать у общин налог с доходов военнослужащих, являющийся важным источником наполнения местных бюджетов. Эти средства планируют направить на проект «Армия дронов», а также на закупку и ремонт военной техники и вооружения.

Народный депутат Железняк сообщал, что накануне голосования законопроекта в первом чтении противники этого документа устроили адресную рассылку SMS-сообщений на телефоны членов парламента с текстом, что этот законопроект «забирает средства у общин и ВСУ».

Кроме того, они организовали дорогостоящую кампанию по размещению рекламных материалов в СМИ о том, что этот законопроект якобы нанесет ущерб украинской обороне.

УНІАН По материалам:

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