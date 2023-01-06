Возросли риски и период окупаемости: уместны ли сейчас инвестиции в жилье — Finance.ua

Возросли риски и период окупаемости: уместны ли сейчас инвестиции в жилье Сегодня 16:12 — Недвижимость

Возросли риски и период окупаемости: уместны ли сейчас инвестиции в жилье

Как на первичном, так и на вторичном рынке инвестиции в недвижимость — это риск. И дело не только в мошеннических схемах и недобросовестных застройщиках, но и в сроках окупаемости приобретенного жилья.

Как рассказывает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, существуют форматы жилья, которые обеспечат хороший пассивный доход. Чем они отличаются — читайте дальше.

Выгодная инвестиция в недвижимость: что учесть

Выгодная инвестиция имеет несколько признаков:

быстрый срок окупаемости;

отсутствие простоя (если речь идет о квартире в аренду);

привлекательный район;

хороший ремонт.

«Выгодной она будет также в том случае, если вы берете ее на перспективу. Например, у вас есть дети, и сейчас вы будете сдавать квартиру, пока им не исполнится 18, а потом подарите. Еще один вариант выгодной инвестиции — это купить инвестиционную квартиру с целью заработать на квартиру своей мечты», — объясняет Берещак.

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Последнее, по словам эксперта, возможно при покупке ликвидного жилья, которое со временем будет становиться более привлекательным для покупателей или арендаторов. То есть через несколько лет перепродать такую недвижимость удастся с ростом стоимости на 30%.

Берещак добавляет, что до полномасштабной войны срок окупаемости квартир под аренду в Киеве составлял 8 — 10 лет. С учетом войны он может подвинуться на несколько лет, но не критично.

Уместны ли сейчас инвестиции в квартиры

Эксперт отмечает, что инвестиции в жилую недвижимость уместны всегда, но советует вкладываться в квадратные метры только тем, кто:

имеет финансовую подушку безопасности, ведь инвестировать в квартиру все средства — ошибочно;

разобрался, как работает инвестиционный рынок в сфере недвижимости,

осознает риски, в частности, спровоцированные войной.

«Инвестиция в недвижимость сейчас уместна, если это ликвидный объект и вы готовы зафиксировать деньги в „бетонном золоте“, чтобы спасти их от инфляции и обесценивания», — предупреждает эксперт.

Однако она добавляет, что покупатели, желающие вскоре продать квартиру и вывести эти деньги в кэш, должны задуматься об оформлении жилья не сейчас, а после стабилизации ситуации на рынке недвижимости. Берещак подчеркивает, что одного года для этого маловато.

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Тем, кто стремится быстро зайти на рынок и так же быстро выйти из него, эксперт советует покупать однокомнатную квартиру площадью 45 — 55 квадратных метров в доме, построенном после 2017 года. Район должен быть с хорошо развитой инфраструктурой, а территория — закрытой и содержать детскую площадку, места отдыха, зоны для выгула любимцев и т.д.

Если это вторичная недвижимость, присмотритесь к центральным деловым районам города и вариантам с хорошим ремонтом.

Телеканал 24 По материалам:

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