Возобновляемой энергетике грозит дефолт из-за критически низкого уровня расчетов, — УВЕА

Сегодня 07:55 — Энергетика

Инвесторы в возобновляемые источники энергии просят Министерство энергетики разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

Об этом сообщается в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации, направленном министру энергетики Герману Галущенко.

«Нынешний уровень оплаты для СЭС и ВЭС составляет всего 15-16%, и этого едва хватает, чтобы покрыть критические затраты для существования самих станций ВИЭ. При этом, Гарантированный покупатель получает достаточное количество средств, продавая „зеленую“ электроэнергию, чтобы обеспечить платежи производителям возобновляемой энергии в размере примерно 30%, но только часть этого финансирования поступает непосредственно производителям возобновляемой энергии», — указывается в письме.

Такая ситуация делает невозможным обслуживание банковских кредитов, что чревато для производителей дефолтом.

«Кредиторы неохотно идут на реструктуризацию обязательств, а доходов при текущем уровне расчетов не хватает не только на оплату процентов по кредитам, но и на операционные расходы», — говорится в письме.

Производители «зеленой» энергии просят повысить уровень расчетов по ВИЭ, который позволит реструктуризировать кредиты и избежать дефолта.

«Во-первых, необходимо направить все средства от продаж электроэнергии Гарантированным покупателем производителям ВИЭ, обеспечить уровень оплаты, что позволит производителям покрывать операционные расходы, налоги и плату за небалансы. Это позволит получать отрасли до 35% оплаты на чисто операционные затраты», — отмечают в УВЭА.

Инвесторы также просят уменьшить объем искусственных ограничений ВИЭ со стороны НЭК «Укрэнерго» хотя бы до 20% и повысить эффективность торговли государственного предприятия «Гарпок».

Также инвесторы просят хотя бы частично возобновить выплаты НЭК «Укрэнерго» за услугу по увеличению доли ВИЭ в адрес гарантированного покупателя.

Напомним, приказом Министерства энергетики Украины от 28 марта 2022 г. № 140 выплаты генерации из ВИЭ были ограничены: 15% от средневзвешенного «зеленого» тарифа за 2021 год для СЭС; 16% для ВЭС; 35% для ГЭС; 40% для биогазовых станций; 60% для станций биомассы.

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