Возобновляемой энергетике грозит дефолт из-за критически низкого уровня расчетов, — УВЕА — Finance.ua
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Возобновляемой энергетике грозит дефолт из-за критически низкого уровня расчетов, — УВЕА

Сегодня 07:55Энергетика
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Инвесторы в возобновляемые источники энергии просят Министерство энергетики разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.
Об этом сообщается в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации, направленном министру энергетики Герману Галущенко.
«Нынешний уровень оплаты для СЭС и ВЭС составляет всего 15-16%, и этого едва хватает, чтобы покрыть критические затраты для существования самих станций ВИЭ. При этом, Гарантированный покупатель получает достаточное количество средств, продавая „зеленую“ электроэнергию, чтобы обеспечить платежи производителям возобновляемой энергии в размере примерно 30%, но только часть этого финансирования поступает непосредственно производителям возобновляемой энергии», — указывается в письме.
Такая ситуация делает невозможным обслуживание банковских кредитов, что чревато для производителей дефолтом.
«Кредиторы неохотно идут на реструктуризацию обязательств, а доходов при текущем уровне расчетов не хватает не только на оплату процентов по кредитам, но и на операционные расходы», — говорится в письме.
Производители «зеленой» энергии просят повысить уровень расчетов по ВИЭ, который позволит реструктуризировать кредиты и избежать дефолта.
«Во-первых, необходимо направить все средства от продаж электроэнергии Гарантированным покупателем производителям ВИЭ, обеспечить уровень оплаты, что позволит производителям покрывать операционные расходы, налоги и плату за небалансы. Это позволит получать отрасли до 35% оплаты на чисто операционные затраты», — отмечают в УВЭА.
Инвесторы также просят уменьшить объем искусственных ограничений ВИЭ со стороны НЭК «Укрэнерго» хотя бы до 20% и повысить эффективность торговли государственного предприятия «Гарпок».
Также инвесторы просят хотя бы частично возобновить выплаты НЭК «Укрэнерго» за услугу по увеличению доли ВИЭ в адрес гарантированного покупателя.
Напомним, приказом Министерства энергетики Украины от 28 марта 2022 г. № 140 выплаты генерации из ВИЭ были ограничены: 15% от средневзвешенного «зеленого» тарифа за 2021 год для СЭС; 16% для ВЭС; 35% для ГЭС; 40% для биогазовых станций; 60% для станций биомассы.
По материалам: РБК-Україна
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