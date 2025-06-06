Возобновление работы ЗАЭС россией может привести к авариям, которые ощутит Европа, — Минерего Сегодня 06:58 — Энергетика

Возобновление рф работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) может привести к аварийным ситуациям, последствия которых ощутит весь Европейский континент. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко

Он напомнил, что ЗАЭС уже более трех лет находится под оккупацией, ее энергоблоки в состоянии холодного останова, и станция не производит электроэнергию. В то же время, АЭС продолжает получать электроснабжение от энергосистемы Украины.

Говоря о возможности переподключения станции к энергосети рф, чиновник подтвердил наличие таких планов у врага, однако отметил, что станция не готова к перезапуску.

Он объяснил, что у оккупантов нет «ни запасных частей, ни материалов, они не знают как ремонтировать (оборудование ЗАЭС), осуществлять техническое обслуживание, как эксплуатировать его».

«Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не производятся. Неизвестно, в каком состоянии находится оборудование. Нет квалифицированного персонала, знающего оборудование, в частности украинского производства, установленного после модернизации электростанции», — отметил Шейко.

Первый замминистра убежден, что рф не может обеспечить возобновление безопасной эксплуатации оккупированной Запорожской АЭС, а заявлениями о соответствующих намерениях просто пытается шантажировать Украину и международное сообщество.

УНІАН По материалам:

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