Возможности трудоустройства и программы относительно жилья: для украинских беженцев создали информационную платформу — Finance.ua

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Возможности трудоустройства и программы относительно жилья: для украинских беженцев создали информационную платформу

Личные финансы
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Возможности трудоустройства и программы относительно жилья: для украинских беженцев создали информационную платформу
Возможности трудоустройства и программы относительно жилья: для украинских беженцев создали информационную платформу
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев разработало для украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц специальную платформу — «Украина — это Дом».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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«Создание условий для возвращения украинцев домой — одна из приоритетных задач, над которой сейчас работает государство. Цель правительства — создать условия для трудоустройства и создания собственных бизнесов украинцами, возможность приобрести собственное жилье на доступных условиях, внедрение инструментов для обучения и переквалификации», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Возможности трудоустройства и программы относительно жилья: для украинских беженцев создали информационную платформу

Какую информацию можно найти на платформе

Платформа будет предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам пребывания украинцев за границей, их возвращения в Украину, программы поддержки жилья, трудоустройства и другие виды помощи.
При содействии Минэкономики платформа будет наполняться информацией об актуальных возможностях трудоустройства, обучения, предпринимательства.
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Информационная платформа «Украина — это Дом» будет предоставлять исчерпывающую информацию о праве на дальнейшее пребывание в принимающих странах, вопросы, непосредственно касающиеся возвращающихся в Украину, включая ссылки на правительственные программы поддержки, инструменты доступные от партнеров и частного сектора в таких сферах, которые касаются приобретения жилья, трудоустройства и других видов помощи.
Кроме того, платформа поддерживает внутренне перемещенных лиц в Украине, предоставляя справочную информацию о льготах и ​​доступных услугах.

Справка Finance.ua:

  • По данным издания Focus, в первой половине 2024 года Германия оставалась лидером среди стран Европы для просителей убежища. Однако количество поданных заявлений о предоставлении убежища в стране уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;
  • Совет Европейского Союза 25 июня принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для более 4 миллионов украинских беженцев, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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