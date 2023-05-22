Возможна рецессия: Роберт Кийосаки посоветовал, во что сейчас лучше инвестировать — Finance.ua
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Возможна рецессия: Роберт Кийосаки посоветовал, во что сейчас лучше инвестировать

Фондовый рынок
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Возможна рецессия: Роберт Кийосаки посоветовал, во что сейчас лучше инвестировать
Возможна рецессия: Роберт Кийосаки посоветовал, во что сейчас лучше инвестировать
Известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки выразил в Twitter опасения по поводу возможной масштабной рецессии и рекомендовал инвесторам обратить внимание на золото, серебро и биткоины как альтернативные инструменты для сохранения собственных накоплений.
В своем твите Кийосаки высказал мнение о некомпетентности и росте коррупции в правительстве США, призывая фолловеров искать другие возможности для инвестиций. Инвестор описал возможную «посадку» экономики как аварийную, основываясь на высоком уровне коррупции в стране, а также некомпетентности ее лидеров. Кийосаки подчеркнул, что золото, серебро и биткоин до сих пор являются лучшей страховкой от коррупции и некомпетентности властей.
Неоднократно критикуя правительство США и доллар, Кийосаки называл его «туалетной бумагой» и фальшивыми деньгами. Эксперт также предупредил о возможных разрушительных последствиях систематического роста инфляции и цен на нефть, а также стремления правительства к более экологичной энергетической политике для американского среднего класса. В связи с этим Кийосаки поддерживает инвестиции в биткоин и драгоценные металлы, которые могут служить подушкой безопасности во время экономического кризиса.
В апреле Кийосаки сделал смелый прогноз, предсказывая, что биткоин в ближайшем будущем достигнет стоимости $100 000 за монету.
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По материалам:
cryptomisto
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