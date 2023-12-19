Возможен ли роспуск Верховной Рады во время войны — ответ Зеленского — Finance.ua
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Возможен ли роспуск Верховной Рады во время войны — ответ Зеленского

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты должны заниматься исключительно своей работой и быть нравственными авторитетами. Однако, к сожалению, этого не происходит.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.
По словам Президента, в Верховной Раде все же есть процент народных депутатов, которые работают и отдают голоса за большие реформы.
«Однако депутат, который гуляет, ничем не отличается от бизнесмена, устраивающего салют на свой день рождения», — отметил он.
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Зеленский добавил, что он не может распустить всех депутатов, потому что выборы во время войны проводить нельзя.
В то же время он согласился с тем, что некоторые депутаты не выполняют своих обязанностей.
Президент выразил мнение, что государственные деятели должны быть нравственным примером для общества. Однако он согласился с тем, что не все соблюдают этот принцип.
Правительство работает над сокращением числа чиновников. Однако если чиновников станет совсем мало, то государством управлять станет сложнее.
По материалам:
Novyny.live
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