Возможен ли роспуск Верховной Рады во время войны — ответ Зеленского Сегодня 19:05 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты должны заниматься исключительно своей работой и быть нравственными авторитетами. Однако, к сожалению, этого не происходит.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции

По словам Президента, в Верховной Раде все же есть процент народных депутатов, которые работают и отдают голоса за большие реформы.

«Однако депутат, который гуляет, ничем не отличается от бизнесмена, устраивающего салют на свой день рождения», — отметил он.

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Зеленский добавил, что он не может распустить всех депутатов, потому что выборы во время войны проводить нельзя.

В то же время он согласился с тем, что некоторые депутаты не выполняют своих обязанностей.

Президент выразил мнение, что государственные деятели должны быть нравственным примером для общества. Однако он согласился с тем, что не все соблюдают этот принцип.

Правительство работает над сокращением числа чиновников. Однако если чиновников станет совсем мало, то государством управлять станет сложнее.

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