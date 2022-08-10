Возмещение ущерба, нанесенного россией — советы юристов Сегодня 14:29 — Личные финансы

Военная агрессия россии против Украины — это беспрецедентное нарушение международных норм. И агрессор будет отвечать за свои действия, в частности, возмещением нанесенного ущерба населению и бизнесу.

Об этом рассказал Сергей Клюца адвокат АО группы Crowe Mikhailenko.

Эксперт назвал 4 потенциальные стратегии возмещения ущерба, причиненного военной агрессией россии:

взыскание убытков с рф на основании решения национального суда Украины;

взыскание с государства Украина — законопроект № 7237 «о компенсации за имущество, потерянное, поврежденное и уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф и справедливое распределение репараций». Это метод защиты пробуют сделать главным, так как он позволит Украине выступить распределителем средств, полученных от государственной помощи и репараций рф, и без помощи других определять справедливый размер возмещения ущерба;

взыскания причиненного рф ущерба в российской федерации в судах этой страны. Здесь следует отметить, что согласно законодательству рф, россия не пребывает в состоянии войны с Украиной и не наносит ущерба гражданским объектам. Поэтому формально Украина может взимать возмещение за ущерб в судах этой страны. Однако россия заявляет, что не будет рассматривать такие обращения, а сам факт обращения в суд в рф опасен для заявителя или его представителя, находящегося в россии;

непосредственное обращение в ЕСПЧ для взыскания с россии ввиду неэффективности национальных механизмов защиты в россии.

Один из способов обращения за возмещением — обращение в Европейский суд по правам человека. Что о нем нужно знать?

22 марта 2022 года пленарное заседание ЕСПЧ приняло резолюцию, подтвердившую юрисдикцию Суда относительно любых заявлений против россии, если они касаются действий рф, совершенных до официальной даты выхода из Совета Европы 16 сентября 2022 года. То есть пока ЕСПЧ продолжает осуществлять рассмотрение дел против россии.

«Однако решение ЕСПЧ не является панацеей, поскольку принуждение к исполнению — это политическое давление Совета Европы на страну, которая обязана выполнять решения ЕСПЧ. Страны часто отказывают в немедленном исполнении решений ввиду „необходимости провести реформу“ и т.д. Например, говорят, что средства на компенсации не предусмотрены в бюджете, поэтому за это возьмутся в следующем бюджетном периоде. Кроме того, больше всего невыполненных решений — именно в россии», — рассказал Клюца.

Заявления в ЕСПЧ. Прежде чем обращаться в ЕСПЧ, воспользуйтесь предусмотренным в соответствующем государстве способом защиты. Срок обращения — 4 месяца с момента окончательного решения об отказе в защите органом власти соответствующей страны. Иначе ЕСПЧ не будет принимать заявление.

Почему ЕСПЧ может отказать в рассмотрении заявления:

заявление анонимное;

идентично уже рассматриваемому заявлению или поданному в другой международный орган расследования или урегулирования (но если оно содержит новые факты по делу — его рассмотрят);

если это заявление несовместимо с положениями Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованная или является злоупотреблением правом на подачу заявления;

если заявитель не понес существенного ущерба (но по мотивам уважения прав человека, гарантированных Конвенцией, — может и рассматриваться).

Как можно обосновать заявление о нарушении права собственности:

фиксация повреждений;

обоснование размера ущерба;

доказательство причинно-следственных связей между нарушениями и последствиями.

По словам эксперта, без таких доказательств чаще всего заявители получат отказы. Кроме того, оккупация не считается утратой имущества. В ЕСПЧ считают, что временная оккупация — это лишь утрата возможности использовать полезные свойства вашего имущества. Но вы не теряете право собственности на имущество, если вы не докажете, что оно уничтожено на соответствующей территории.

Фиксация фактов причинения ущерба. Как говорит специалист, сейчас нет никаких предопределенных процедур, требований, формализма. Для присуждения компенсации согласно ст. 41 Конвенции Суд может решить руководствоваться национальными стандартами, однако он не обязан это делать.

Расчет размера ущерба

В настоящее время возмещается действительно нанесенный ущерб и потеря будущей предполагаемой выгоды. Заявитель должен доказать не только наличие, но и сумму ущерба.

Если точно вычислить размер действительного ущерба невозможно, Суд произведет оценку на основе имеющейся у него информации. Но следует учитывать и то, что Суд может признать справедливым назначить сумму меньше, чем полный объем убытков.

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