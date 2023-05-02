Возмещение причиненного рф Украине ущерба: «Платить будут еще нерожденные» — Ермак Сегодня 15:13 — Казна и Политика

В Офисе президента отмечают, что россия за время полномасштабной войны нанесла Украине колоссальный ущерб, возмещать который будут несколько следующих поколений россиян.

Глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что когда мы говорим об экологическом ущербе, который постоянно наносит россия вследствие ударов по Украине, то должны четко дать понять россиянам, что за все придется платить.

«За минирование территорий, за удары по объектам, так же, как и за убийства людей и похищение детей. Сейчас уже счет пошел на несколько поколений. Он загадочным образом не обнулится, наоборот — умножится. Будут платить еще нерожденные будущие поколения, и у них никто не спрашивать не будет, хотят они этого или нет. Более того, эти поколения будут иметь серьезную проблему, потому что в историю войдут потомками российских террористов, которые осуществляли геноцид украинского народа. И спрятаться от этого не получится ни в одной стране мира», — отмечает Ермак.

Кровавая захватническая война, развязанная россией против Украины, приводит не только к многочисленным человеческим жертвам, но и к масштабным разрушениям жилищной застройки и инфраструктуры, экологическим проблемам и тому подобное, нанося миллиардный ущерб.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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