Возле Ивано-Франковска на средства ЕС построят 12 пятиэтажек для переселенцев — Finance.ua
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Возле Ивано-Франковска на средства ЕС построят 12 пятиэтажек для переселенцев

Недвижимость
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Возле Ивано-Франковска на средства ЕС построят 12 пятиэтажек для переселенцев
Возле Ивано-Франковска на средства ЕС построят 12 пятиэтажек для переселенцев
Ивано-Франковская громада получила от ЕС 10 млн евро на строительство социального жилья, которое построят на территории села Микитинцы, входящего в городскую общину.
Об этом на пресс-конференции, которую инициировало Ивано-Франковское региональное отделение Ассоциации городов Украины, сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.
«Мы получили около 10 млн евро на строительство социального жилья. Оно будет собственностью территориальной громады и будет предоставляться ВПЛ. Уже есть подписанный контракт. Для этого мы выделили 80 соток земли. Все необходимые сети там есть — свет, канализация, вода. Это территория Микитинецкой громады. Селяне все согласовали», — отметил Марцинкив.
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По его словам, проект реализуют за средства ЕС и администрировать их будет компания НЕФКО, которая имеет хорошее сотрудничество с Ивано-Франковском и готова провести все тендерные процедуры.
«Это будут пятиэтажные дома. Предварительно их будет 12. Почему пять этажей? Мы размышляли над тем, как удешевить социальное жилье, а здесь не нужно устанавливать лифты», — объяснил городской голова.
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Он добавил, что проект не предусматривает строительство образовательных учреждений на территории социального жилья. Ожидают, что дети переселенцев «усилят школы и детсады окрестных сел громады».
Марцинкив отметил, что с начала войны Ивано-Франковская община приняла 92 тысячи переселенцев. Сейчас здесь проживает около 36 тысяч ВПЛ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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