Возле Ивано-Франковска на средства ЕС построят 12 пятиэтажек для переселенцев — Finance.ua

Возле Ивано-Франковска на средства ЕС построят 12 пятиэтажек для переселенцев Сегодня 19:15 — Недвижимость

Возле Ивано-Франковска на средства ЕС построят 12 пятиэтажек для переселенцев

Ивано-Франковская громада получила от ЕС 10 млн евро на строительство социального жилья, которое построят на территории села Микитинцы, входящего в городскую общину.

Об этом на пресс-конференции, которую инициировало Ивано-Франковское региональное отделение Ассоциации городов Украины, сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

«Мы получили около 10 млн евро на строительство социального жилья. Оно будет собственностью территориальной громады и будет предоставляться ВПЛ. Уже есть подписанный контракт. Для этого мы выделили 80 соток земли. Все необходимые сети там есть — свет, канализация, вода. Это территория Микитинецкой громады. Селяне все согласовали», — отметил Марцинкив.

Читайте также Отменяются ли выплаты ВПЛ при изменении местожительства в «Дії»

По его словам, проект реализуют за средства ЕС и администрировать их будет компания НЕФКО, которая имеет хорошее сотрудничество с Ивано-Франковском и готова провести все тендерные процедуры.

«Это будут пятиэтажные дома. Предварительно их будет 12. Почему пять этажей? Мы размышляли над тем, как удешевить социальное жилье, а здесь не нужно устанавливать лифты», — объяснил городской голова.

Он добавил, что проект не предусматривает строительство образовательных учреждений на территории социального жилья. Ожидают, что дети переселенцев «усилят школы и детсады окрестных сел громады».

Марцинкив отметил, что с начала войны Ивано-Франковская община приняла 92 тысячи переселенцев. Сейчас здесь проживает около 36 тысяч ВПЛ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.