ВОЗ решила закрыть офис в москве — Finance.ua

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ВОЗ решила закрыть офис в москве

Фондовый рынок
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ВОЗ решила закрыть офис в москве
ВОЗ решила закрыть офис в москве
Европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве будет закрыт.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Отмечается, что за соответствующее решение проголосовало абсолютное большинство государств-членов на специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.
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Теперь функции Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями будут делегированы офису в Копенгагене (Дания).
«Я хочу поблагодарить партнеров за политическую и финансовую поддержку вопроса закрытия офиса ВОЗ по неинфекционным болезням в москве и делегированию его функций офису в Копенгагене. Отдельная благодарность правительствам стран, подтвердивших свои финансовые взносы, благодаря чему было достигнуто полное финансирование на два следующих года. Это решение, за которым стоит твердая позиция каждой из стран, которому предшествовали горячие дискуссии и длительные переговоры. Это решение, демонстрирующее единое видение европейского региона. Сегодня россия в очередной раз продемонстрировала свое настоящее лицо, пытаясь затягивать процесс через манипуляции и коалиции с зависимыми от нее странами. Однако результат это не изменило. Никакие манипуляции не пройдут. Закрытие офиса в москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из россии», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на специальной сессии Регионального Комитета ВОЗ.
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В сообщении напоминается, что в мае 2022 года Украина подала в Европейское региональное бюро ВОЗ запрос о перемещении Европейского офиса ВОЗ из москвы за пределы россии, который подписали 38 государств.
ВОЗ поддержала резолюцию, пообещав изучить такую возможность, а также отказаться от проведения семинаров, конференций и других мероприятий в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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