Googlе начал отказывать в лицензиях российским производителям смартфонов — Finance.ua

Googlе начал отказывать в лицензиях российским производителям смартфонов Сегодня 05:12 — Фондовый рынок

Googlе начал отказывать в лицензиях российским производителям смартфонов

Российские производители смартфонов и планшетов стали чаще сталкиваться с отказом при получении лицензии Google на установку сервисов корпорации на свои устройства. Речь идет о Google Mobile Services (GMS), включающих YouTube, Google Play, карты и многие другие приложения.

Об этом пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на источники на рынке электроники.

По их словам, производителям приходится получать лицензии Google с помощью производственных площадок в Китае, которые представляют российские устройства как международные. Однако некоторые китайские фабрики уже получили уведомление о деавторизации в случае сотрудничества с российскими разработчиками, отметил один из собеседников.

Читайте также Какие страны выдали россиянам больше всего виз

Также некоторые российские производители устанавливают MicroG — дополнение, позволяющее использовать сервисы Google, включая учетную запись, почту и подписки, без официальной лицензии. Проект работает на открытом коде и служит заменой службам Google Play Android.

В россии у Google насчитывается около 100 млн пользователей и компания «не хочет расставаться с этим активом», отметил источник среди производителей. В то же время американская корпорация не всегда может отследить конечных бенефициаров лицензий, получаемых китайскими фабриками, считает другой собеседник.

Отслеживание структуры владения иностранных контрагентов «в целом приводит к трудностям», а информация о владельцах компаний никогда не была полностью публичной, говорят эксперты.

На платформе Android работают такие российские марки электроники как BQ, F+, Dexp, Ayya T1 и Aquarius. Все они производят свои смартфоны и планшеты в Китае. При этом спрос на российские смартфоны падает — с января по март этого года он снизился на 53%, до 46 900 штук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.