Googlе начал отказывать в лицензиях российским производителям смартфонов — Finance.ua

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Googlе начал отказывать в лицензиях российским производителям смартфонов

Фондовый рынок
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Googlе начал отказывать в лицензиях российским производителям смартфонов
Googlе начал отказывать в лицензиях российским производителям смартфонов
Российские производители смартфонов и планшетов стали чаще сталкиваться с отказом при получении лицензии Google на установку сервисов корпорации на свои устройства. Речь идет о Google Mobile Services (GMS), включающих YouTube, Google Play, карты и многие другие приложения.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.
По их словам, производителям приходится получать лицензии Google с помощью производственных площадок в Китае, которые представляют российские устройства как международные. Однако некоторые китайские фабрики уже получили уведомление о деавторизации в случае сотрудничества с российскими разработчиками, отметил один из собеседников.
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Также некоторые российские производители устанавливают MicroG — дополнение, позволяющее использовать сервисы Google, включая учетную запись, почту и подписки, без официальной лицензии. Проект работает на открытом коде и служит заменой службам Google Play Android.
В россии у Google насчитывается около 100 млн пользователей и компания «не хочет расставаться с этим активом», отметил источник среди производителей. В то же время американская корпорация не всегда может отследить конечных бенефициаров лицензий, получаемых китайскими фабриками, считает другой собеседник.
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Отслеживание структуры владения иностранных контрагентов «в целом приводит к трудностям», а информация о владельцах компаний никогда не была полностью публичной, говорят эксперты.
На платформе Android работают такие российские марки электроники как BQ, F+, Dexp, Ayya T1 и Aquarius. Все они производят свои смартфоны и планшеты в Китае. При этом спрос на российские смартфоны падает — с января по март этого года он снизился на 53%, до 46 900 штук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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