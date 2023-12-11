ВОЗ призвала все страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВОЗ призвала все страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки

Мир
30
ВОЗ призвала все страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки
ВОЗ призвала все страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки, чтобы снизить количество смертей.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В организации отмечают, что большинство стран не используют налоги для стимулирования здорового поведения среди населения. Ежегодно 2,6 миллиона человек умирают от употребления алкоголя и 8 миллионов человек — из-за нездорового питания. Увеличение налога на алкоголь снизит это количество смертей.
Читайте также
Акцизный налог на алкогольные напитки применяется, по крайней мере, в 148 странах на национальном уровне. Однако в минимум 22 странах вино освобождено от этого налога, большинство из них расположены в Европейском регионе.
«Налогообложение вредных для здоровья продуктов способствует укреплению здоровья населения. Это положительно влияет на общество, уменьшает количество болезней и ослабевание здоровья, а правительства получают доход от предоставления государственных услуг», — сказал директор ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Креч.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.