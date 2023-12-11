ВОЗ призвала все страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки — Finance.ua

ВОЗ призвала все страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки, чтобы снизить количество смертей.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В организации отмечают, что большинство стран не используют налоги для стимулирования здорового поведения среди населения. Ежегодно 2,6 миллиона человек умирают от употребления алкоголя и 8 миллионов человек — из-за нездорового питания. Увеличение налога на алкоголь снизит это количество смертей.
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Акцизный налог на алкогольные напитки применяется, по крайней мере, в 148 странах на национальном уровне. Однако в минимум 22 странах вино освобождено от этого налога, большинство из них расположены в Европейском регионе.
«Налогообложение вредных для здоровья продуктов способствует укреплению здоровья населения. Это положительно влияет на общество, уменьшает количество болезней и ослабевание здоровья, а правительства получают доход от предоставления государственных услуг», — сказал директор ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Креч.
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